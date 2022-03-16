نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اضبطها الان” تردد قناة الامارات Emarat tv الناقلة لمسلسل بنات مسعود الخليجي الكوميدي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسلسل بنات مسعود المسلسل الخليجي المميز الذي يهتم بمتابعته عدد كبير من محبي وعشاق الدراما الخليجي الكوميدية المميزة، حيث يعتبر مسلسل بنات مسعود من ابرز الاعمال الخليجية المميزة التي تأتي في اطار كوميدي مميز، والتي تتضمن طاقم عمل مميز يضيف للمسلسل التميز والروح الجميلة، وهو المسلسل المقرر عرضه عبر قناة الامارات الفضائية، وسوف نستعرض الآن تردد قناة الامارات Emarat atv الناقلة لمسلسل بنات مسعود الخليجي الكوميدي 2022.

مسلسل بنات مسعود القصة وطاقم العمل 2022

مسلسل بنات مسعود واحد من ضمن أشهر المسلسلات الخليجية المميزة، والذي جاء يتضمن قصة درامية اجتماعية في اطار كوميدي من خلال حلقات عرضه على شاشة قناة الامارات، حيث تدور احداث المسلسل في اطار درامي مميز حول رجل في حقبة الستينات، والذي يمتلك معرض سيارات، والذي توفت زوجته تاركة له أربعة بنات والذي يعتني بهم، والذي يسجل اسم معرض السيارات باسم بناته، وتتوالى احداث المسلسل في اطار درامي مميز.

مسلسل بنات مسعود على شاشة قناة الامارات

وقد أعلنت قناة الامارات عن نقلها مسلسل بنات مسعود الخليجي المميز، والذي يتضمن مجموعة من الفنانين المميزة في الخليج العربي، حيث يأتي العمل من ﺇﺧﺮاﺝ: عمر إبراهيم (مخرج)، غسان نخول (مخرج منفذ)، ويأتي المسلسل من ﺗﺄﻟﻴﻒ: يوسف إبراهيم (مؤلف) علاء النعيمي (إشراف درامي)

كما يأتي طاقم العمل يتضمن كلا من جمال الردهان، خالد المظفر، خليل الرميثي، شيماء سبت، خالد العجيرب خديجة سليمان.

تردد قناة الامارات Emarat atv الناقلة لمسلسل بنات مسعود الخليجي الكوميدي 2022

وتعتبر قناة الامارات هي الناقلة لمسلسل بنات مسعود المسلسل الخليجي الشهير، والذي يحصد نسب ومعدلات متابعة مرتفعة في دول الخليج وفي جميع الدول العربية، حيث يمكن استقبال قناة الامارات لمتابعة مسلسل بنات مسعود مباشرة من خلال اتباع التردد التالي