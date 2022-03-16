تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2022 على النايل سات للاستمتاع بمشاهدة أفلام الكرتون والأناشيد للأطفال

يعد تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2022 من الترددات الهامة والتي يجب أن يقتنيها العديد، بسبب محتواها الذي تقدمه للأطفال، وبفضل هذا المحتوى بالفعل لها جمهور كبير في كافة الدول العربية وغيرها، حيث أنها تقدم محتواها باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المسلسلات والأفلام الكرتونية، وخلال مقالنا سوف نتحدث عن كافة تفاصيل قناة كوكي كيدز.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2022

قناة كوكي كيدز هي قناة مصرية، تم بثها من داخل القاهرة، وتعد ضمن أولى القنوات وأفضلها في المحتوى الذي تقدمه للأطفال، وتم تغيير ترددها مؤخرًا، واليك الآن بكافة بيانات بالتردد الجديد لقناة كوكي كيدز:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (10160/11526/11602).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

اسم القناة: koky kids.

أفضل البرامج والأفلام التي تعرض على قناة كوكي كيدز

تقوم قناة كوكي كيدز بعرض العديد من محتويات الأطفال المتنوعة، والتي تعمل على تنمية مهاراتهم وتعليمهم بطريقة جيدة وبسيطة، حيث تشمل في محتواها على الآتي:

تقديم الفقرات الغنائية الكرتونية التعليمية والتي تساعدهم على نطق الحروف باللغتين العربية والإنجليزية بشكل صحيح، وبطريقة مبسطة على الطفل.

يعتمدون في تنمية النطق الصحيح وتعزيزه على تكرار الحروف والكلمات، ونطقها على مقاطع حتى يسهل على الطفل نطقها، مثل أغنيتي الحروف (ABC) و(أ ب ت).

أغنية الألوان والفواكه بالعربية والإنجليزية: حيث يعتمدون فيها على مساعدة الطفل معرفة اللون الصحيح وربطه بفاكهه لها نفس اللون.

ومن أفضل برامجهم التعليمية والترفيهية(قل ولا تقل، ملك مع طراقيعو، حواديت دودي، كوكي وملوكي حول العالم، ملوكي في المطبخ).

وهناك أيضًا (مسابقة كوكي كيدز للمواهب) والتي تسمح في بتواصل متابعيها الصغار مع البرنامج مباشرة وعرض مواهبهم الغنائية وغيرها.

وأشهر أغانيها هي (بنحب قناة كوكي، لو مسمعتش كلام بابايا، مش هتشاقى، الوضوء، سنة ورا سنة، جدو جدو بابا بابايا).

مميزات قناة كوكي

تمتاز قناة كوكي كيدز بالعديد من المزايا كالآتي: