تردد قناة mbc3 ام بي سي 3 الجديد 2022 على النايل سات لمتابعة أقوى أفلام الكرتون

تردد قناة mbc3 من الترددات التي تم تغييرها مؤخرًا، وتعد إم بي سي ثري من قنوات الأطفال القديمة والمتميزة في محتواها المعروض، وهي قناة سعودية يبث محتواها من داخل الرياض، والتي تمتاز بجودة صورتها منذ إطلاقها، والأن تقدم المحتوى بصورة HD فائقة الجودة، وصوت واضح دون أي تشويش، كما أن لها قاعدة جماهيرية ضخمة ويزداد جمهورها باستمرار، ويتابعها الأطفال والكبار.

تردد قناة mbc3

أكثر القنوات تميزًا بين مشابهيها هي إم بي سي ثري، والتي نحت وناطحة السماء بتفوقها على كافة القنوات، وحرصت القناة على تقديم الأفضل لمشاهديها فقامت بوضع ترددها الجديد، والذي يمتاز بالكثير من المميزات الأفضل مثل الصورة والصوت، والآن يمكنك إضافتها ضمن قائمة قنواتك على جهاز الاستقبال لديك، فقط ما عليك سوى إدخال بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11475/11470).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

ترددها على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

محتوى قناة mbc3

تقوم قناة إم بي سي ثري بتقديم محتواها المتنوع من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، وكذلك البرامج والمسابقات التي تسمح فيها بتواصل متابعيها مباشرة والاشتراك فيها، ومن محتواها أيضًا التالي:

عمل مسابقات فعلية على أرض الواقع، ويقوم متابعيها بالاشتراك فيها، وتكون مسابقات لعدة أيام، والفائز يكسب جائزة قيمة وتكون تلك المسابقات من خلال برنامجها المتميز عيش سفاري.

كما تقدم المسابقات اليومية والتي تكون من خلال برنامج تسالي أحلى عالم.

وهناك أيضًا برنامج قولو لي كيف والتي تقدم فيه معلومات هامة للأطفال.

ومن ضمن مسلسلاتها الكرتونية ما يلي: ميغامان محارب النت، جنود السايبورغ، أبطال النينجا، الليث الأبيض، يوغي GX، هانا مونتانا، سبونج بوب سكوير، الوالدان السحريان.

مميزات قناة mbc3

قناة mbc3 من القنوات التي لها طابع حيوي ومتنوع، كما أنها تستهدف الأطفال وحتى عمر 13 عام، ولكن لها جمهور كبير فعلي من الكبار، وهذا يرجع لمحتواها الواقعي، والعديد من مميزاتها مثل: