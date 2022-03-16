نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث ترددات قنوات الأطفال 2022 علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من الأمهات والآباء يبحثون عن احدث ترددات قنوات الأطفال 2022 علي النايل سات بشكل دائم والسبب يرجع إلي تغيير عدد كبير من ترددات القنوات في الفترة الأخيرة، بسبب تعديلات تقنية في ترددات كل قناة، الجدير بالذكر أن الأطفال يعشقون مشاهدة التلفاز بشكل كبير خاصة الكرتون والرسوم المتحركة وقنوات الأطفال حاليا تبث مواد متنوعة من المسلسلات الكرتونية وأغاني الأطفال بالإضافة إلي برامج الأطفال المتنوعة التي يشارك بها الأطفال عن طريق الاتصالات الهاتفية أو التواجد في استوديو التصوير ومن هنا سوف نقدم لكم حصر شامل بأحدث ترددات قنوات الأطفال لعام 2022.

ترددات قنوات الأطفال 2022 علي النايل سات

تردد قناة بطوط الفضائية

قناة بطوط الفضائية من القنوات المميزة جدا ويحبها عدد كبير من الأطفال فهذه القناة تقدم محتوي هادف ومميز عن باقي القنوات الفضائية وعدد ساعات عملها علي مدار 24 ساعة يوميا ويمكنكم متابعة القناة عبر النايل سات من خلال التردد 11411 والاستقطاب أفقي h وبالنسبة لمعدل الترميز هو 27500

تردد قناة يببي كيدز

عدد كبير من الأمهات يبحثون عن تردد يببي كيدز حيث تم تغيير ترددها مؤخرا من علي النايل سات واختفت من ترددها الأصلي ومع البحث المستمر وجدنا تردد هذه القناة فهو 11393 أما عن الاستقطاب فهو رأسي وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو 3/4 الجدير بالذكر أن هذه القناة من القنوات المتميزة بمحتواها الحصري وبهذا السبب يتابعها عدد كبير من الأطفال علي مستوي الوطن العربي بالكامل.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

قناة أم بي سي ثري للأطفال من القنوات المميزة بشكل كبير حيث أنها تنتمي لمجموعة القنوات الكبري أم بي سي السعودية وتعتبر هذه المجموعة من أجود القنوات علي مستوي الوطن العربي وبالنسبة لمحتواها فيتابعها عدد لا حصر له سواء من الأطفال والكبار أيضا وتتميز ببرامجها علي الهواء مباشرة ومشاركة الأطفال في هذه البرامج، وبالنسبة للتردد فهو 11470 ومعدل الترميز هو 27500 أما عن الاستقطاب فهو رأسي ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة براعم الجديد

مؤخرا تم تغيير تردد قناة براعم للأطفال وظل يبحث عنها عدد كبير من الأمهات والمراهقين فهذه القناة تقدم مواد تعليمية للصغار وللكبار لمن هم في مرحلة المراهقة حيث تقدم معلومات وأفلام وثائقية مبسطة للأطفال ومن هنا يتم تنمية ذكاء الطفل وإدراكه بشكل كبير، وكلما قدمنا معلومات مهمة وأكثر عمقا للطفل كلما زاد استيعابه وتفهمه للأمور بشكل أفضل وبالنسبة لتردد القناة الجديد فهو 11564 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6 أما عن الاستقطاب فهو رأسي وبالنسبة لمعدل الترميز 27500.

تردد قناة ماجد

قناة ماجد للأطفال هي قناة سعودية فتحت خصيصا لنشر محتوي هادف للأطفال وامتداد لمجلة ماجد المعروفة للأطفال، وهذه القناة تخدم فئات عديدة من الأطفال والأجيال أيضا، وتقدم برامج متنوعة منها برنامج أرقام وألوان وبرنامج أبطال الغد و كسلان والنقيب خلفان وغيرها من البرامج الممتعة وبالنسبة لتردد القناة هو 12221 عمودي ومعامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/4.

ولمزيد من ترددات باقي قنوات الأطفال نقدم لكم