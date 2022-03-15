/685683/ميرهان-حسين-عندي-صحاب-ملحدين-واترددت-إني-أنزل-صوري-أمام-الكعبة

وجهت الفنانة المصرية ميرهان حسين، رسالة قاسية للجمهور وعدد أصدقائها من الوسط الفني، بشأن الدين الاسلامي وإنكار البعض لوجود الرب، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد رسالة ميرهان حسين الجمهور من أمام الكعبة

نشرت ميرهان حسين مجموعة صور لها عبر موقع انستجرام، من أمام الكعبة، وعلقت عليها قائلة: «مع أن الصورة دي من أحب صوري لقلبي.. اترددت أنزلها.. أولًا خفت إن دا يأثر على ثواب حاجة بيني وبين رب العالمين، عارفة إن في ناس سطحية كتير هايكتبوا كومنتات كلها إيه يا طاهرة إيه يا ست الشيخة، ويعملوا فيها إنهم مابيغلطوش أبدا، وجايين يحكموا على ناس زيهم أحكام هبلة وخلاص، وهمّا مايعرفوش اللي بينك وبين ربنا ولا عمرهم هايعرفوه».

ميرهان حسين: نعمة وجود ربنا في حياتنا أكبر من كل النعم

وتابعت ميرهان حسين في منشورها: «بس قولت لأ مش هامشي ورا الفكر دا وهانزّل صورتي اللي بحبها عشان فيها ذكرى وجودي في أطهر بقاع الأرض، وأنا ضيفة في بيت الله الحرام، وبحتفل فيها بنعمة من أكبر النعم هي نعمة إن ليا رب عظيم اسمه الكريم اللي ممكن أطلب منه أي شيء ومفيش حاجة كبيرة عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نعمة وجود ربنا في حياتنا أكبر من كل النعم».

ميرهان حسين: عندي صحاب ملحدين

وصرحت ميرهان حسين بإلحاد عدد من أصدقائها، وقالت متعجبة: «أنا حقيقي معرفش إزاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا والعياذ بالله، وفيه منهم أصحاب ليا وناس بقابلهم، ومع حبي ليهم بس بقولهم فايتكوا أعظم حاجة في الوجود إن يبقى ليك رب قادر على تحقيق كل اللي يتمناه قلبك، ويسرح فيه خيالك رب أكبر من كل كبير هو الأمان في الدنيا دي وكل من عليها فان».

ميرهان حسين في مسلسل نقل عام

الجدير بالذكر أنه ظهرت ميرهان حسين في مسلسل نقل عام الذي عرض في الفترة القليلة الماضية بجانب كلا من محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وريم البارودي، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأميرة أديب، وأحمد بدير، والطفل آدم النحاس، وآخرين، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج مجموعة فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.