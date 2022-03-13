نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2022 لأقوى برامج وأغاني الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2022 هو ما تبحث عنه الكثير من الأمهات لأن الكثير من الأطفال يعشقون هذه القناة لما تقدمه من برامج وأغاني شيقة ومناسبة لأعمارهم، بالإضافة إلى أنها تقدم محتوى هادف بالنسبة للأطفال حيث تحتوي كافة أغانيها على العديد من النصائح والقيم والمعايير التي لا بد أن يتحلى بها جميع الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2022

يتم إدخال التردد الخاص بقناة طيور الجنة من خلال عدة خطوات بسيطة والتردد هو كالآتي:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

على الرغم من توقف بث قناة طيور الجنة على نايل سات لفترة طويلة إلا أنها لم تتوقف في البث عن القمر الصناعي عرب سات والتردد الخاص بها عليه هو الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل التصحيح: 2/3.

مميزات قناة طيور الجنة

يوجد الكثير من المميزات الموجودة في قناة طيور الجنة وذلك ما جعل عليها إقبال كبير من قبل الكثير من الأسر

في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومن ضمن هذه المميزات الآتي:

تعتبر هذه القناة من القنوات التي يمكن للعائلة بالكامل مشاهدتها لأنها تقدم برامج شيقة ومحببة للكبار والصغار.

أيضا تبث هذه القناة في الأطفال حب العائلة وذلك لأنها دائمًا ما تقدم برامج تجمع بين جميع أفراد الأسرة في كافة احتفالاتهم ومجالستهم اليومية معًا وأحاديثهم الشيقة.

بينما تقدم القناة برامج تليفزيونية تتناسب مع جميع الأعمار وذلك لأن من يقدمون البرامج هم أسرة رجل الأعمال الشهير خالد مقداد، حيث أنه يمتلك أولاد في جميع الأعمار.

ولكن لا يقتصر المحتوى الذي تقدمه القناة على الجانب الترفيهي فقط، بل إنها تركز على الجانب التربوي أيضًا.

في نهاية المقال قد تحدثنا عن تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2022 وذكرنا أيضًا التردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات، وتحدثنا عن أهم المميزات الموجودة في القناة التي كانت السبب في الإقبال الكبير في البحث عن التردد الخاص بها.