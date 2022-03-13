تردد الأرضية الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات واستقبل programme national

تردد الأرضية الجزائرية التي تعتبر واحدة من أقدم القنوات حيث تم افتتاحها منذ 70 عام، وأصبحت تقدم برامج هادفة في كافة المجالات سواء المجالات الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية مما جعل عليها إقبال كبير من قبل الكثير من الأشخاص وفي الأيام السابقة ازداد الإقبال عليها.

تردد الأرضية الجزائرية

ازداد الإقبال على قناة الجزائرية الأرضية في الفترة السابقة بسبب نقلها لمباريات كأس العالم ويمكن مشاهدتها على التردد التالي:

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

رقم التشفير: 1100000000000000.

مميزات قناة الجزائرية الأرضية

تتميز قناة الجزائرية الأرضية بعدة مميزات كانت السبب في الإقبال الكبير على مشاهدتها من قبل الكثير من الأشخاص ومن ضمن هذه المميزات:

تقدم محتوى هادف لنشر الوعي بين المواطنين في كافة المجالات حيث إنها تقدم برامج ثقافية ورياضية وفنية وسياسية واجتماعية.

تختار المحتوى الذي تقدمه بكل دقة وعناية من أجل الحصول على إعجاب كافة أذواق المواطنين.

تقوم القناة بشراء عدد كبير من المباريات سواء المباريات المحلية أو العالمية من أجل بثها بجودة عالية.

يمكن مشاهدة القناة بأعلى جودة وذلك لأنها تقوم بتطوير تقنياتها لتصبح على نظام HD.

تقدم القناة محتوى يتناسب مع كافة أفراد الأسرة لذلك سميت بقناة العائلة، كما أنها تقدم محتوى باللغة العربية لكي يتناسب مع مواطنين الدول العربية.

من أهم المميزات الموجودة بالقناة والذي جعل إقبال كبير عليها هو أنها مجانية ولا تحتاج إلى رسوم مادية من أجل مشاهدتها.

تقوم القناة بإنشاء صفحات رسمية لها على الإنترنت لكي يتمكن المشاهد من رؤية البرامج التي لم يستطيع رؤيتها على التلفزيون في أي وقت آخر.

تستطيع القناة التفاعل مع جمهورها من خلال الصفحة الخاصة بها على الإنترنت حيث يتم كتابة كافة التعليقات على القناة من قبل الجمهور وتقوم القناة بتنفيذ كل ما يحتاجه المشاهد.

في نهاية مقال تردد الأرضية الجزائرية قد تحدثنا عن المميزات العديدة الموجودة في القناة والتي كانت السبب في

الإقبال الكبير على مشاهدتها، وتحدثنا أيضًا عن التردد الخاص به الذي يتم إدخاله لمشاهدة القناة بأعلى جودة.