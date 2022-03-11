قائمة تردد قنوات نايل سات 2022 الجديدة

يزداد البحث عن تردد قناة انايل سات 2022 الجديدة، وآخر التحديثات الجارية على القنوات من تغيير ترددات أو إضافة، ويرصد دوت الخليج في ذلك التقرير آخر ترد نايل سات 2022 الجديدة.

دوت الخليج يرصد تردد قناة نايل سات 2022 الجديدة

وتضم قنوات نايل سات العديد من القنوات الفضائية، لذا يتابع الجمهور بشكل مستمر تردد نايل سات 2022 الجديد، لمعرفة باقي جميع الترددات القائمة على تردد نايل سات 2022.

تردد نايل سات 2022 الجديد

كما تعرض قنوات نايل سات العديد من الأعمال الدرامية المختلفة التي يشاهدها الجمهور بشكل دوري، مما جعل معرفتهم بتردد نايل سات 2022 الجديد أمر مهم وحصري، حتى لا تفوتهم مشاهدتهم الممتعة في الأعمال الدرامية المختلفة.

إليكم جميع تردد النايل سات 2022 الجديدة

ويأتي تردد نايل سات 2022 الجديدة على النحو الآتي:

تردد mbc مصر 11470، معدل الترميز 27500، استقطاب أفقي، أما عن تردد قناة النهار دراما فهو 11488، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح خطأ القناة: 5/6.

تابع ترددات نايل سات 2022

تردد قناة الحياة 12207، استقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 3/4، أما عن قناة dmc فاتى ترددها 11449، ومعدل الترميز 27500، استقطاب مستوى، ونسبة لقناة mbc دراما فاتي التردد 11470، ومعدل الترميز 27500، استقطاب عمودي.

مسلسلات رمضان 2022 على نايل سات

الجدير بالذكر أن مسلسلات شهر رمضان 2022، من العوامل المؤدية لزيادة البحث على تردد نايل سات 2022 الجديدة، إذ تستقبل القنوات الفضائية عدد من الأعمال الدرامية الهامة، يأتي على رأسهم قناة mbc مصر، والتي تعرضمسلسل «رانيا وسكينة»، الذي تخوض بطولته كلا من الفنانة مي عمر والفنانة الاستعراضية روبي، ومسلسل بطلوع الروح، الذي يخوض بطولته كلا من الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، ومسلسل "توبة" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، ومسلسل «المداح»، الموسم الثاني الذي يعد استكمالا الجزء الاول الذي دارت أحداثه حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة.