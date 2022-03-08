نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الاطفال 2022 على النايل سات للاستمتاع بمشاهدة الأفلام الكرتونية والأناشيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الاطفال من أكثر الأمور بحثًا من قبل أولياء الأمور رغبةً في استقبالها مرة أخرى بعد التحديث، فهي قنوات تبث الأفلام الكرتونية، والمسلسلات الكرتونية والأناشيد الخاصة بالصغار مما يجعلها في مقدمة القنوات الأكثر بحثًا لتسلية الأطفال، كما أنها تُراعي العادات والتقاليد العربية، لذا سوف نوضح لكم عدة ترددات خلال مقالنا هذا.

تردد قنوات الاطفال 2022

قنوات الأطفال من ضمن القنوات الأكثر مشاهدة حول العالم في مُسلية بالنسبة للأطفال، مما يدفع ربات المنازل في البحث عن الترددات الحديثة لكل قناة لاستقبالها من جديد على الجهاز الخاصة بهم حتى يستمتع الصغار منه مرة أخرى.

تردد قناة طيور الجنة 2022

هي واحدة من ضمن قنوات الأطفال التي استطاعت أن تجذب لها الصغار من كل مكان في العالم العربي، فهي تبث محتوى متنوع خاص بالأطفال من أناشيد دينية وتعليمية لذا يبحث عنها أولياء الأمور لاستقبالها مرة أخرى بعد التحديث، وإليكم ترددها خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11393).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

تردد قناة طيور بيبي

تقدم طيور بيبي مجموعة متنوعة من المحتوى الكرتوني الخاص بالأطفال، منه الغنائي ومنه الترفيهي، وبيانات ترددها هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11396).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (SD).

تردد قناة MBC3 للأطفال الجديد

تعد قناة MBC3 أفضل قناة أطفال، لأنها تقدم مجموعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الخاصة بالأطفال، كما تسمح لهم بمشاركة الألعاب بشكل مباشر، وترددها الجديد هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11475).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

تردد قناة دودو كيدز الجديد

هي واحدة من قنوات الأطفال المُميزة والتي تعمل على تقديم الكثير من الأفلام الكرتونية وغيرها:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (12604).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

تردد قناة كوكي كيدز الجديد

يُمكنك الاستمتاع من خلالها على الكثير من أفلام الكرتون الشهيرة، وإليكم ترددها:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11602).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

تردد قناة سمسم

قناة سمسم من قنوات الكرتون التي يحبها الكثير من الأطفال نظرًا لمحتواها المتنوع والشيق:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11483).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (6/5).

تردد قناة ميكي الجديد

يُمكنك الاستمتاع بها عن طريق البيانات الخاصة بالتردد التالي للاستمتاع بجميع أفلام الكرتون الخاصة بها: