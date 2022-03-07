شاهد .. لو خيروك بين منى زكي وليلى علوي.. تختار مين؟ الفنان جميل راتب أجاب دون تردد.. لن تصدقوا من أختار ؟

انت الان تتابع خبر لو خيروك بين منى زكي وليلى علوي.. تختار مين؟ الفنان جميل راتب أجاب دون تردد.. لن تصدقوا من أختار ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنان الراحل جميل راتب صاحب مسيرة فنية طويلة بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي من خلال أعماله الفنية في المسرح والسينما والدراما المصرية.

ولد جميل راتب ( 1926- 2018) في القاهرة، من أبوين مصريين ومن عائلتين ثريتين، بعد إنهائه المرحلة الثانوية، درس الحقوق في القاهرة لعام واحد، ثم انتقل إلى باريس ليكمل دراسته.

تزوج من ممثلة فرنسية اعتزلت لاحقا أثناء تواجده في باريس. وانفصلا لاحقا مع الحفاظ على علاقة صداقة بحسب مصادر مصرية. وقدم خلال مسيرته الفنية 67 فيلماً سينمائياً.

وفي لقاء سابق له في برنامج فحص شامل مع الإعلامية رغد شلهوب، طلبت منه الاختيار بين الفنانة منى زكي وليلى علوي وأيهما أجمل برأيه.

وقال راتب: أختار ليلى علوي.

حصل راتب على جائزة أفضل ممثل لأدائه دور البطولة في فيلم " أنا الشرق" مع نخبة من النجوم في أربعينيات القرن الماضي، وبعد ذلك سافر إلى باريس ثانية، ودرس هناك فن المسرح وبدأ بمسيرته الفنية.ش