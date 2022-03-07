نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد كيدز 2022 الجديد على نايل سات للاستمتاع بأفضل أفلام الكرتون للصغار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من كل مكان عن تردد قناة ماجد كيدز 2022 رغبةً في استقبالها على الجهاز الخاص بهم بعد التحديثات الأخيرة قبل بداية عام 2022، فهي واحدة من ضمن القنوات التي تبث محتوى خاص بالأطفال الصغار مثل الأفلام الكرتونية والأناشيد مما جعل الكثيرين يبحث عنها وخاصة بعد التغيرات التي طرأت مؤخرًا، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص قناة ماجد.

نبذة عن قناة ماجد للأطفال

هي أحد القنوات الإماراتية التي تُقدم محتوى للأطفال وتسعى لغرس القيم والمبادئ من خلال محتواها وبشكل مُبسط ومفهوم من قبل أفلامها ومسلسلاتها، فهي استطاعت أن تجذب لها الصغار من كل مكان، ونظرًا للتغيرات التي تطرأ على القنوات من التحدثيات مما يدفع الأهالي للبحث عن ترددها لاستقبال الترد الجديد على الجهاز الخاص بهم.

تردد قناة ماجد كيدز 2022 الجديد على نايل سات

قناة ماجد واحدة من ضمن القنوات التي يرغب الأهالي في استقبالها نظرًا لما تُقدمه من محتوى للأطفال، وتتميز بتقديم محتوى عالي الجودة ولكي تتمكن من استقبالها على الجهاز الخاص بك عليك قراءة التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مزايا قناة ماجد للأطفال

قناة ماجد تُعتبر واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي تهم الكثير من الأطفال والكبار أيضًا نظرًا لمحتواها الشيق والذي يتناسب مع كافة العادات والتقاليد العربية، لذا تتميز القناة بما يلي:

تتسم بأنها مُخصصة فقط لعرض محتوى خاص بالأطفال.

تتميز بتقديم الكثير من أفلام ديزني الشهيرة.

تندرج القناة من ضمن القنوات الشاملة والمتنوعة في تقديم محتواها.

تمنح شعور الاستمتاع للأطفال فهي تقدم محتوى لا يجعلهم يشعرون بالملل.

تتسم بغرس القيم والعادات والتقاليد في نفوس الأطفال.

محتوى قناه مـاجد الكرتونية

يُقدم الكثير من الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي استطاعت أن تجذب الأطفال لها من كل مكان في العالم، فهي تعمل على غرس القيم في نفوس الأطفال مُنذ الصغر، كما تعمل على توعيتهم في شتى الأمور بأسلوب مُبسط لهم، وتأتي قائمة الأفلام الخاصة بهم على النحو التالي: