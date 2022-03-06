نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل تردد أون تايم سبورت 2022 ON TIME SPORTS لتجنب تقف إشارة البث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد أون تايم سبورت 2022 واحد من الترددات التي دائما ما نجد عليها بحث كبير وخاصة في الفترات الأخيرة التي بدأت فيه إدارة القناة في نقل مباريات أوروبية مهمه، أبرزها مباراة ليفربول وماينز التي تقام اليوم على قناة On Time Sports 1، ومباراة جالاتا سرايا التركي في دوري أبطال أوروبا، لهذا دعت إدارة القناة بتعديل تردد القناة لتجنب تقف إشارة البث بعد تحديثات هذا الشهر.

تعديل تردد أون تايم سبورت 2022

يمكنكم اليوم تعديل إشارة بث قنوات ON TIME SPORTS على القمر الصناعي نايل ووضع التردد الجديد للقنوات الثلاث من أجل ضمان استمرار انتظام عمل القناة علي جهاز الرسيفر لديك، في عدم وضع التردد الجديد للقناة ستتوقف مشاهدتك للقنوات الرياضية الثلاث ON TIME SPORTS 1,2,3، لهذا بدأ تردد القناة الفضائي يصبح ترند في معظم مواقع البحث منذ ساعات قليلة، من أجل التعرف على التردد الجديد للقناة، كما قامت قنوات أخري بتحديث ترددها مثل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الذي تم تحديثة في نهاية الشهر الماضي وكذلك تردد كرتون نتورك بالعربية الذي تم تحديثة في بداية شهر مارس 2022.

تحديث تردد On Time Sports 1

يمكنكم تحديث التردد الجديد on time Sports 1 من خلال تسجيل الرقم الجديد للقناة كالتالي:

رقم التردد: 11449.

رقم الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبال التردد الجديد لقناه on time Sports 2

تتمكن من إستقبال التردد الحديث للقناة الثانية من قنوات اون تايم سبورت 2 من خلال تتبع الرقم الجديد للقناة كالتالي:

التردد الجديد: 10853.

الترميز الجديد: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ON TIME SPORTS 3

قامت قنوات ON TIME بإصدار اخر قنواتها الرياضية والتي كانت مخصصة للالعاب الصالات مثل كرة اليد والسلة والطائرة والاسكواش وغيرها من الألعاب الفردية لهذا يمكنكم ايضا التعرف على ترددها الجديد كالتالي:

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.

تعد أهم الأحداث الرياضية التي تقوم إدارة القناة بشرائها خلال الفترة الحالية هي المتعلقة بحقوق نقل تصفيات كأس العالم والمتبقي فيها مباراة ذهاب وعودة بين منتخب مصر وكذلك منتخب السنغال، وربما تكون المفاوضات تقدم القناة للفوز بالحقوق وربما لا بسبب وجود راعي للبطولة، في هذه الحالة يتم إذاعة المباراة على مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية.

وصلنا معكم إلي ختام التذكير بتعديل تردد أون تايم سبورت 2022 لتجنب تقف إشارة البث الليلة.