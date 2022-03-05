نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد تردد قناة عين التعليمية 2022 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب وسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين التعليمية 2022 يبحث الآلاف من الطلاب بالمملكة العربية السعودية عن تردد قناة عين التعليمية بعد أن تم تعطيل الدراسة في جميع المحافظات الموجودة بالمملكة السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة التعليم إنها قامت بعمل قناة تعليمية حتى يتمكن جميع الطلاب من استكمال باقي الدروس الخاصة بهم من خلال هذه القنوات التي وصلت إلى 19 قناة خاصة بجميع المراحل التعليمية، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم تردد قناة عين التعليمية 2022 على النايل سات وعرب سات.

طريقة تحديث ترددات قنوات عين التعليمية

قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتوضيح الخطوات التي ينبغي اتباعها لتحديث تردد قنوات عين التعليمية بالمملكة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم الذهاب إلى اعدادات الرسيفر وتقوم بتحديد هيئة الأقمار ثم تحدد القمر الصناعي الموجود لديك.

في الخطوة التالية تقوم بضبط التردد وكتابة جميع الترددات بشكل تفصيلي ثم الضغط على مربع البحث بعد إضافة تردد الإدخال.

وبعد ذلك سوف تظهر أمامك القناة ويتم تحديثها حتى يتمكن جميع طلاب وطالبات جميع المراحل التعليمية من تشغيل هذه القناة في أي وقت على القمر الصناعي والعرب سات.

تردد قناة عين التعليمية 2022

يمكنكم الآن ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم لمتابعة جميع الدروس والشروح التي يتم عرضها بشكل يومي لكافة الطلاب في المراحل الدراسية، ويتم إعادتها على مدار اليوم حتى يتمكن جميع الطلاب من استكمال باقي الدروس الخاصة بهم بعد أن تم تعليق الدراسة في كافة محافظات المملكة السعودية ونعرض لكم التردد من خلال الجدول التالي :

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11564 27500 أفقي عرب سات 12437 27500 عمودى

رابط قناة عين على اليوتيوب

يمكنكم الآن متابعة جميع الدروس الخاصة بكل المراحل التعليمية من خلال الدخول علي رابط قناة اليوتيوب لاستكمال باقي الدروس والشروحات علي مدار اليوم، حيث أعلنت وزير التربية والتعليم بالمملكة السعودية أنه ينبغي على كافة الطلاب الدخول على موقع قناة عين على تويتر للإستفادة من كافة الدروس التعليمية.