نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة CBC للسفرة (سي بي سي) الجديد على الأقمار نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة CBC للسفرة الجديد، والذي عن طريقه تبث القناة المتخصصة في كل ما يخص السفرة بكل أنواعها برامجها المتنوعة، والمتعددة، حيث أن قناة CBC للسفرة، تقوم بتقديم برامج تحوي كل فنون الطهي حول العالم إلى كافة الدول العربية، وهي من القنوات الرائدة في هذا المجال منذ ما يقرب من عشر سنوات متصلة تقريبا، واستطاعت إدارة القناة أن تجعلها ضمن المفضلات لدى كل المهتمين بالطهي في الوطن العربي، وفي السطور القادمة سوف يقوم موقع “ثقفني”، بتقديم التردد الجديد على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لتتمتع عزيزي القارئ بمتابعتها بكل يسر وسهولة.

شبكة مجموعة قنوات CBC

هي شبكة قنوات مصرية إخبارية واجتماعية، تم افتتاحها في عام 2011، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري محمد الأمين. وتضم أيضا الشبكة باقة متميزة من القنوات العامة والمتخصصة، والتي يهتم بها كل أبناء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. وهذه القنوات هي:

CBC SOFRA، وهي القناة التي نحن بصدد الحديث عن ترددها.



قناة CBC DRAMA، وتتخصص في عرض المسلسلات الدرامية.

CBC EXTRA، وهي قناة إخبارية.

CBC، قناة عامة.

وكل قناة من هذه القنوات لها تخصص ومسار محدد أيضا، تعرض من خلاله كل ما يشغل ويهم مختلف الشعوب العربية. وتعتبر سي بي سي للسفرة من أكثر القنوات أهمية لمحبات الطهي على مستوى الشعب العربي. كما تقوم بإعادة البرامج في أوقات محددة، وذلك حتى لا يفوت المهتم أي شئ خدمة له من القناة المتميزة.

تردد قناة CBC للسفرة الجديد

لقد تم مؤخراً تغيير تردد قناة سي بي سي للسفرة على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن مشاهدتها عبر هذا التردد وهو:

التردد: 11390. استقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

وكذلك أيضا يمكن مشاهدة القناة على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد: 11393. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

هذا ومن بين أشهر وأفضل البرامج عبر قناة سي بي سي للسفرة، برنامج اتفضلوا عندنا، وحكاوي المشاوي، وطبخة ونص، وشبكة وصنارة، وهي وبس. وزي السكر، وزعفران وفانيلا، وأيضا برنامج ساندوتش وحاجة ساقعة، وغيرها.