تردد قناة روتانا سينما 2022.. "دوت الخليج" تقدم طريقة ضبطه

/683123/تردد-قناة-روتانا-سينما-2022-تحيا-مصر-تقدم-طريقة-ضبطه

تحيا مصر يكشف تردد قناة روتانا سينما 2022

تردد قناة روتانا سينما 2022

يشار أن تردد قناة روتانا سينما 2022 يهم الكثير من المشاهدين ولها جماهيرية كبيرة من الناس بدءً من انطلاقها عام 2004.

وعلى الرغم من السنوات الطويلة التي تألقت بها قناة روتانا سينما 2022 إلا أنها مازال لها جمهور عريض وتعرض مجموعةمن الأعمال السينمائية المهمة التي تحقق نسب مشاهدات عالية.

تردد قناة روتانا سينما الجديد

وكانت إدارة قنوات غيرت تردد قناة روتانا سينما الجديد، ويأتي تردد قناة روتانا سينما على النايل سات هو 12226 ومعدل الترميز27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 والاستقطاب أفقي.

ويأتي تردد قناة روتانا سينما الجديد على العرب سات 11843 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، اما معامل تصحيح الخطًأ هو 4/3

شبكة قنوات روتانا

وتضم مجموعة روتانا قنوات روتانا خليجية، سينما، دراما، سينما مصر، كليب، الرسالة، موسيقى، كلاسيك، LBC.

وإذا اردت معرفة كيفية ضبط تردد قناة روتانا سينما الجديد، تضغط على زر Menu منالريموت كنترول، ثم اختيار "Options" الموجوده في القائمة وبعدها تثبيت أو Installation.

كيفية تطبيق تردد قناة روتانا سينما 2022

بعد ذلك تختار القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يمكنك اختيار التردد الخاصبالقناة، والتردد الأفقي H، ثم كتابة معدل الترميز 27500 ثم Ok، وبعد الانتهاء من إجراء البحث، اضغط على حفظ أو Save.

اقرأ أيضًا

من بينهم حسين فهمي وبسمة.. كل هؤلاء النجوم علي ريد كاربت افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية

وبعد ذلك تبحث عن القناة عقب الانتهاء من تنزيل قناة روتانا سينما التردد الجديد، ويشار أن قناة روتانا سينما، تعرض جميع الأفلامالسينمائية الحديثة بعد إزالة عرضها من شاشات السينما ودور العرض في مصر والدول العربية.

ولم تكتفي شاشة قناة روتانا سينما بالأعمال الجديدة كما تعرض الأفلام القديمة أيضا وليست الحديثة فقط، وروائع الأفلام القديمة لمحبينجوم الزمن الجميل وأفلام الأبيض والأسود وحفلات أم كلثوم التي تأتي عبر شاشة قناة روتانا زمان.