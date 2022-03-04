/683118/إشارة-تردد-قناة-دي-ام-سي-DMC-2022-شاهد-مسلسل-أبو-العروسة-3

دوت الخليج ترصد تردد قناة دي ام سي DMC 2022

تردد قناة دي ام سي DMC 2022

وتزايد مؤخرًا البحث عن تردد قناة دي ام سي DMC 2022 الجديد على النايل سات وذلك مع قرب حلول الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

ويأتي التردد 11449، وبمعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، باستقطاب أفقي، بينما يأتي تردد قناة دي إم سي DMC دراما الجديد 2022،هو 11449.

واستقطاب قناة DMC DRAMA أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، ومعدل الترميز 27500، وتنفرد شاشة قنوات DMC بعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات ضمن الموسم الرمضاني 2022.

مسلسل أبو العروسة على dmc

وكانت شاشة قناة DMC عرضت يوم الأربعاء الماضي الحلقة الـ 26 من مسلسل أبو العروسة 3 التي شهدت تطورات كبيرة وأحداث مثيرة أولها طعن مينا بسلاح أبيض، ودخوله غرفة العمليات، وتواجد ملاك شقيقه وهو الفنان خالد كمال وفيفيان معه في المستشفى.

ومن جانبه طمأنهم الطبيب على مينا وأخبرهم بأنه أصيب بقطع في أحد الشرايين ولكن تم السيطرة على الوضع، ومن جانبه عبد الحميد وهو الفنان سيد رجب أعجب بفكرة المشروع الذي عرضته وفاء على زوجته عايدة.

أحداث مسلسل أبو العروسة

ويحاول اقناع زوجته بالموافقة وبالفعل توافق عايدة على الشراكة مع وفاء ويتفقوا على أن تدفع كل واحدة مثل الأخرى وانتهت الحلقة بوفاة صديقه حسن بمشهد مؤثر.

يضم مسلسل أبو العروسة في بطولته كلا من سيد رجب، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ولاء الشريف، محمود حجازي، أماني كمال، ديانا هشام، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح.

اقرأ أيضًا

من بينهم حسين فهمي وبسمة.. كل هؤلاء النجوم علي ريد كاربت افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية

والمسلسل من كتابة وتأليف وإخراج هاني كمال، وكان الجزئين الأول والثانى من إخراج كمال منصور وحققا نجاحًا كبيرًا.