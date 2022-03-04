نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات SSC الرياضية 2022 اس اس سي بأعلى جودة وانقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات SSC الرياضية 2022، الحصرية التي تنقل جميع المباريات الرياضية المحلية والدولية واهمها مباريات الدوري والكأس السعودي والتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم وغيرها من الأحداث الرياضية المختلفة، حيث يمكنكم استقبال التردد الجديد لقناه اس اس سي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية عن طريق الذهاب إلي الضبط من خلال جهاز الاستقبال الريسفر ومن ثم اختيار إضافة قناة، وبعد ذلك عليك القيام بإضافة التردد ومعدل الترميز والبيانات الموضحة في الفقرات التالية.

تردد قنوات SSC الرياضية 2022

مع بداية كل عام جديد تجد أن الكثير من القنوات الفضائية العربية تقوم بعمل تحديثات تتعلق بتردد القنوات الفضائية من أجل ضمان عمل القناة بأعلي جودة وانقي صورة، فمن أهم هذه القنوات الفضائية الرياضية التي تقدم تحديث جديد للقناة هي مجموعة قنوات اس اس سي الرياضية وهي عبارة عن مجموعة قنوات رياضية منها المفتوحة ومنها المشفرة وبجودات مختلفة بداية من Sd مرورا بال HD، لذا يمكنكم استقبال التردد الجديد للقناة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات. التردد 12523. الاستقطاب عمودي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. معدل الترميز 27500.

البطولات الرياضية التي تنقل على قنوات SSC sports

تقدم مجموعة قنوات اس اس سي الرياضية السعودية نقل حصري للعديد من البطولات الرياضية والتي تنافس بشكل كبير العديد من القنوات الرياضية الأخري، فمن أبرز هذه البطولات التي تنقل على قنوات اس اس سي هي التالي:

بطولة الدوري السعودي دوري كاس خادم الحرمين الشريفين.

دوري أبطال أسيا.

بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

كاس السوبر السعودي.

بطولة كأس الملك السعودي.

كأس آسيا الصين 2023.

تصفيات كأس العالم قطر 2022.

تردد قناة أس أس سي على العرب سات

يمكنكم الآن استقبال التردد الجديد ssc 2 للقناة من خلال تسجيل البيانات كالتالي:

التردد: 11747.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ٣/٤.

الجودة: SD .

تردد قنوات اس اس سي على القمر الصناعي بدر سات

نستقبل سويا الترددات الجديدة لقنوات ssc كالتالي:

التردد 12418. القمر الصناعي بدر. الاستقطاب أفقي. الجودة SD. معدل الترميز 27500.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح تردد قنوات SSC الرياضية 2022.