نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تردد قناة SSC الرياضية المفتوحة الناقلة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي HD في المقال التالي
خلال الساعات القليلة المقبلة نحن علي موعد في مباراة قوية بين الهلال والنصر في الدوري السعودي، حيث ينتظر عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير ناديي الهلال والنصر اليوم مباراة ضمن الجولة 23 في البطولة التي يتم إجراؤها حالياً، من ارضية ملعب الملك سعود، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي، والتشكيل المتوقع.
تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة
وتعتبر مباراة الهلال والنصر من المباريات المنتظرة وبقوة من قبل عشاق الدوري السعودي، حيث يبحث عدد كبير من المتابعين في المملكة العربية السعودية عن تردد قناة السعودية الرياضية، التي تنقل المباراة بشكل حصري، حيث من المقرر أن تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يحتل فريق النصر المرتبة الثانية في ترتيب الدوري السعودي عن مجموع 44 نقطة، بينما يحتل فريق الهلال المرتبة الرابعة بمجموع رصيد 37 نقطة.
استقبال تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباراة الهلال والنصر
وفي السياق ذاته من خلال الترددات التالية يمكنكم بكل سهولة ويسر الحصول علي إشارة تردد قناة الهلال والنصر مباشرة عبر تردد قناة ssc السعودية الرياضية بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة لجميع المشاهدين، عبر الأحداثيات التالية.
- القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 12523، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.، معامل التصحيح: 5/6.
- القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 12417، معدل الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6.
التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام النصر في مباراة اليوم
- حراسة المرمي .. عبدالله المعيوف.
- خط الوسط .. أندريه كاريو، محمد جحفلي، ماتيوس بيريرا.
- خط الدفاع .. علي البليهي، ياسر الشهراني ،سعود عبد الحميد، جانج هيون.
- خط الهجوم .. أوديون إيجالو، ميشال ريتشارد، موسى ماريجا.
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