إيطاليا: لا تردد من جانبنا بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا

أكدت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها لا تتردد بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا على خلفية التطورات في أوكرانيا.
وفي تصريح صحفي، قال وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني: "لا يوجد أي تردد من جانب إيطاليا، بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية".
وأضاف: "هناك التزام كامل بالخيارات التي نساعد جميعا في اتخاذها على المستوى الأوروبي. وبالطبع فإن قضية الطاقة هي قضية مهمة بالنسبة للمواطنين، ويتم النظر فيها عن حق بأقصى قدر من الاهتمام من قبلنا ومن قبل شركائنا، لكن هذا بالتأكيد لا يمثل عقبة أمام الحزم الذي يجب أن نواجه به هذه الأزمة".
وأوضح أن "التفكير في المفهوم الأوسع للسيادة الوطنية مطلوب، والذي يتعلق بمختلف القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الطاقة. لهذا السبب ليس من قبيل المصادفة أن بعض بعثاتنا الدولية تركز أيضًا على سلامة خطوط إمداد الطاقة".
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