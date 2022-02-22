نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباراة مرتقبة” تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن على موعد مع مباراة مرتقبة تجمع بين الهلال والشباب في اطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تمكن الفريقين من التأهل اليها بعد تحقيق الفوز في مباريات ربع نصف نهائي كأس البطولة، وفي هذا التوقيت يرغب المتابعين في التعرف على القنوات الناقلة للمباراة لمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة، والتي تقام من خلال ستاد الملز، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

يترقب متابعي كرة القدم في السعودية وفي جميع انحاء الدول العربية بشكل عام المباراة الهامة في منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022، وقد أعلنت قناة ssc السعودية الرياضية نقلها مباراة الهلال السعودي ضد الشباب في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تعتبر هي الناقل الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 هذه النسخة القوية، فمن المقرر ان يواجه الفائز في هذه المباراة الفريق الفائز في مباراة نصف نهائي البطولة بين فريق الاتحاد ونظيره فريق فريق الفيحاء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يمكن متابعة المباراة القوية المرتقبة التي تجمع بين الهلال السعودي وفريق الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية من خلال التردد الخاص بالقناة وهو على النحو التالي.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات هو 12523، من خلال اختيار الاستقطاب العمودي للقناة، عن طريق معدل الترميز 27500، من خلال معامل تصحيح الخطا 5/6.

تردد قناة ssc السعودية على القمر الصناعي عرب سات هو 12417، من خلال الاستقطاب العمودي، معدل الترميز للقناة 27500.

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مباراة الهلال ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

يواجه فريق الهلال السعودي نظيره فريق الشباب في اطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثالث من شهر مارس من خلال ستاد الملز، والتي يتم تحديد موعدها خلال الايام المقبلة.