نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات جميع قنوات مسلسلات تركية المترجمة والمدبلجة الجديدة 2022 على القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي
كم مرة يتم بث قناة مترجمة من مسلسل تركي 2022 على النايل سات أو عربسات، في السنوات الأخيرة ظهر عدد كبير من المسلسلات التركية والتي يتم تحديثها باستمرار وتغطي موضوعات الدراما والرومانسية والكوميديا والمجتمع وما إلى ذلك مما تسبب في تحول عدد كبير من متابعي المسلسلات إلى مثل هذه المسلسلات في مصر ، العالم العربي وشمال إفريقيا.
تردد قنوات مسلسلات تركية 2022
|
اسم القناة
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
show tv مسلسلات تركية
|
12209
|
27500
|
رأسي
|
قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية
|
12226
|
27500
|
رأسي
|
قناة TRT مسلسلات تركية
|
11257
|
27500
|
أفقي
|
قناة حريم السلطان
|
11116
11179
11116
|
27500
|
أفقي
|
CRT DRAMA
|
12226
|
27500
|
رأسي
|
قناة لنا الفضائية السورية
|
12360
|
27500
|
رأسي
|
قناة لنا بلس lana plus
|
12226
|
27500
|
أفقي
|
تردد lana tv hd
|
11373
|
27500
|
أفقي
|
تردد قناة بلاي حكايات
|
11179
|
27500
|
أفقي
|
تردد قناة بلاي حكايات
|
12360
|
27500
|
رأسي
|
قناة أبو ظبي دراما
|
12226
12467
|
27500
|
أفقي
|
قناة MBC دراما
|
11938
11470
11471
11476
|
27500
|
رأسي
|
قناة الحياة مسلسلات
|
12437
|
27500
|
رأسي
|
قناة bein drama بي ان دراما
|
11180
|
27500
|
رأسي
القنوات العرضة للمسلسلات التركية
تتمتع القنوات التي تبث المسلسلات التركية بالعديد من المزايا المختلفة التي تجعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى المشاهدين. ولعل أهم هذه الميزات هي:
- المحتوى المعروض مجاني والقنوات غير مشفرة مما يسهل على المشاهدين متابعتها.
- دقتها وتميزها في المسلسل الذي تقدمه، فهي تترجم هذه المسلسلات من قبل خبراء ومحترفين، بالإضافة إلى أنها تستخدم تقنيات حديثة وأنظمة عالية التقنية لتقديم دقة مناسبة وفريدة لكل جمهور.
- احترامها لما يعرض في المسلسل وتمسكها بأهم القيم والعادات الشرقية وتجنبها الكلمات التي قد تغضب الأسرة تسمح للعائلات بمشاهدة العرض مع الصغار والكبار يخافون من أي مشهد أو غير مناسب.
قناة بلاي حكايات
وتضم مكتبة ضخمة من المسلسلات العربية التركية المدبلجة والأجنبية والهندية ، هذا إلى جانب البرامج المختلفة ، ولعل أهم ما قدمته تلك القناة من مسلسلات ( حريم السلطان 3 ، والعشق الممنوع ، ولهيب الحقد ، والعراف ، وهبة رجل الغراب ).
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