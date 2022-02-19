ترددات جميع قنوات مسلسلات تركية المترجمة والمدبلجة الجديدة 2022 على القمر الصناعي النايل سات

كم مرة يتم بث قناة مترجمة من مسلسل تركي 2022 على النايل سات أو عربسات، في السنوات الأخيرة ظهر عدد كبير من المسلسلات التركية والتي يتم تحديثها باستمرار وتغطي موضوعات الدراما والرومانسية والكوميديا ​​والمجتمع وما إلى ذلك مما تسبب في تحول عدد كبير من متابعي المسلسلات إلى مثل هذه المسلسلات في مصر ، العالم العربي وشمال إفريقيا.

تردد قنوات مسلسلات تركية 2022

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب show tv مسلسلات تركية 12209 27500 رأسي قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية 12226 27500 رأسي قناة TRT مسلسلات تركية 11257 27500 أفقي قناة حريم السلطان 11116 11179 11116 27500 أفقي CRT DRAMA 12226 27500 رأسي قناة لنا الفضائية السورية 12360 27500 رأسي قناة لنا بلس lana plus 12226 27500 أفقي تردد lana tv hd 11373 27500 أفقي تردد قناة بلاي حكايات 11179 27500 أفقي تردد قناة بلاي حكايات 12360 27500 رأسي قناة أبو ظبي دراما 12226 12467 27500 أفقي قناة MBC دراما 11938 11470 11471 11476 27500 رأسي قناة الحياة مسلسلات 12437 27500 رأسي قناة bein drama بي ان دراما 11180 27500 رأسي

القنوات العرضة للمسلسلات التركية

تتمتع القنوات التي تبث المسلسلات التركية بالعديد من المزايا المختلفة التي تجعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى المشاهدين. ولعل أهم هذه الميزات هي:

المحتوى المعروض مجاني والقنوات غير مشفرة مما يسهل على المشاهدين متابعتها.

دقتها وتميزها في المسلسل الذي تقدمه، فهي تترجم هذه المسلسلات من قبل خبراء ومحترفين، بالإضافة إلى أنها تستخدم تقنيات حديثة وأنظمة عالية التقنية لتقديم دقة مناسبة وفريدة لكل جمهور.

احترامها لما يعرض في المسلسل وتمسكها بأهم القيم والعادات الشرقية وتجنبها الكلمات التي قد تغضب الأسرة تسمح للعائلات بمشاهدة العرض مع الصغار والكبار يخافون من أي مشهد أو غير مناسب.

قناة بلاي حكايات

وتضم مكتبة ضخمة من المسلسلات العربية التركية المدبلجة والأجنبية والهندية ، هذا إلى جانب البرامج المختلفة ، ولعل أهم ما قدمته تلك القناة من مسلسلات ( حريم السلطان 3 ، والعشق الممنوع ، ولهيب الحقد ، والعراف ، وهبة رجل الغراب ).