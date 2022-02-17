نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة scc السعودية نايل سات وعرب سات وتابع أحدث المباريات والأحداث الرياضية عبر ssc sport 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القنوات الرياضية هي الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي، فيبحث الكثير من المهتمين بالمباريات الرياضية عن تردد قناة scc الرياضية، حيث أنها تنقل مباريات كأس العالم للأندية، والتي بدأت من اليوم الخامس من فبراير وستستمر إلى الثاني عشر من نفس الشهر، والمقامة في بلاد الإمارات العربية، فمن خلال المقال سوف نوفر لكم تردد القناة.

تردد قناة scc

أصدرت إدارة قناة scc الرياضية تردد قنواتها المجانية على القمرين عرب سات، والنايل سات حتى يتاح لجميع محبي كرة القدم مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية.

تردد scc على النايل سات

يمكنكم متابعة القناة على النايل سات من خلال الترددات التالية:

تردد القناة: 12523.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: ¾.

الترميز: 27500.

تردد scc على العرب سات

جاءت تردد القناة على العرب سات كالتالي:

تردد القناة: 12417.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أهم مباريات كأس العالم للأندية

تذاع في الفترة الحالية على قنوات scc الرياضية مباريات كأس العالم للأندية، وتتم المباريات في دولة الإمارات العربية، وقد بدأت مباريات الجولة الأولى في اليوم الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، وجاء جدول المباريات الجولة الثانية كالتالي:

السبت الموافق الخامس من فبراير: وأقيمت المباراة بين الأهلي ومونتيري، وجاءت النتيجة واحد لصالح النادي الأهلي.

أما الأحد الموافق السادس من فبراير: أقيمت المباراة بين الجزيرة والهلال، لتكون النتيجة 6 لصالح نادي الهلال و1 للجزيرة.

وبالنسبة للدور النصف نهائي الموافق الثامن من فبراير: أقيمت المباراة بين نادي بالميراس والنادي الأهلي، لنجد النتيجة 2 لصالح بالميراس.

الثلاثاء التاسع من فبراير أقيمت المباراة بين مونتري والجزيرة لتأتي النتيجة 3 لنادي مونتيري مقابل 1 لنادي الجزيرة، وبالنسبة لمباراة نادي تشيلسي والهلال تأتي النتيجة 1 لصالح نادي تشيلسي.

مباريات تحديد المركز الثالث: والتي أقيمت في يوم السبت بين الأهلي والهلال في الساعة الثالثة مساءً، وفي الساعة السادسة والنصف أقيمت مباراة بين تشيلسي وبالميراس.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن تردد قناة scc الرياضية. والتي تقام بها مباريات كأس العالم للأندية وقد عرضنا تفاصيل جدول المباريات. والتي بدأت من اليوم الخامس من فبراير لعام 2022. وانتهت في اليوم الثاني عشر من فبراير الجاري.