نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات قنوات الكرتون الجديد 2022 للاطفال على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات قنوات الكرتون الجديد 2022 للاطفال أمر يرغب في معرفته العديد من الامهات والاباء نظرا لأن الطفل في السن الصغير يحب الرسوم المتحركة ويعشق مشاهده الكرتون والبرامج المخصصة للأطفال، ويوجد قنوات مختلفة مدبلجة ومترجمة وقنوات أجنبية، وسوف نذكر في هذا المقال ترددات العديد من القنوات التي تستطيع من خلال المقال معرفتها وتحميلها على الرسيفر ومشاهدتها بسهولة مثل قناة أفلام ديزني وقناة ماجد وقنوات أخرى مختلفة.

ترددات قنوات الكرتون الجديد 2022 للاطفال

قناة mody kids Tv التي تعرض أفلام الكرتون تعتبر من افضل قنوات الكرتون لأنها تساعد في تنمية إبداع الأطفال، ومهارتهم الفكرية وتساعد في تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية عن طريق برامج خاصة، كما تقوم باكتشاف المواهب الإبداعية للأطفال وتسلط الضوء عليها وتغرز مبادئ الدين الإسلامي في نفوس الأطفال وتحسن سلوكهم.

معدل الترميز الخاص بها هو 27500.

بينما يبلغ التردد لهذه القناة 11603 على قمر نايل سات.

الاستقطاب لها افقي.

معامل تصحيح الخطا يبلغ ¾.

تردد قناة koky tv الجديد

قناة كوكي يحبها الكبار والصغار لأنها تقدم برامج تلفزيونية رائعة وكرتون مميز و وتخاطب المراحل العمرية المتنوعة وهي من أكثر القنوات شعبية وانتشارا في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا لأنها تقدم محتوى هادف، يصب في مصلحة الأسرة والأطفال وتساعد في تكوين شخصية الطفل وتقوية مهاراته وإبداعه عن طريق تقديم برامج تعليم للاطفال وتعلمهم أشكال الفواكه والحروف والأرقام بجودة عالية بدقة وسهولة.

معدل الترميز لقناة كوكي يبلغ 27485.

تردد قناة كوكي يبلغ 11607 على النايل سات

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطا يبلغ ⅚.

تردد قناة mickey

تعتبر قناة ميكي من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مسلي ورائع ولائق بجميع الفئات العمرية و يثق فيها الآباء والامهات نظرا للمحتوى المحترم الذى تقدمه، وهي أشهر القنوات في الوطن العربي ويحبها ملايين من الأشخاص الكبار والصغار وتقدم كرتون توم و جيري وسبونج بوب، وتشارك في تقديم المحتوى ترفيهي عبر برامج تعليمية مميزة وتعلم الأطفال عبر وسائل بصرية وسمعية مميزة، ومن خلالها يمكن معرفة اللغات مثل اللغة الانجليزية والعربية.

تردد قناة ميكي على النايل سات يبلغ 11258.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

تردد قناة cartoon network

تردد قنوات الاطفال الجديد، إذا كنت ترغب في مشاهدة أفلام الكرتون والاستمتاع برؤية الانمي وأفلام الاطفال المختلفة وكذلك الاستمتاع بمشاهدة البرامج للصغار التعليمية والإرشادية عليك بتحميل تردد هذه القنوات على الرسيفر وترددها هو 12226.

معدل الترميز يبلغ 27500 والاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة ماجد للأطفال

تقدم قناة ماجد كرتون للاطفال بطريقة ممتعة وتستخدم الصور المتحركة التي تعمل على زيادة وتنمية إدراك الصغار، تم إنشائها في عام 2015 ونالت شهرة واسعة ويبلغ تردد هذه القناة 12225 بينما معدل الترميز لها 27500 على النايل سات و الاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ يبلغ ⅚.

تردد قناة سبيستون 2022

قناه سبيستون من اشهر قنوات الاطفال وتقدم العديد من أفلام الكرتون والانمي وحازت على شهرة واسعة نظرا لجودة ما تقدمه ويبلغ ترددها على النايل سات 11785.

معدل الترميز 27500 والاستقطاب لها رأسي ومعامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة افلام ديزني للاطفال مدبلجة ومترجمة