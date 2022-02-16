نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبوظبي الرياضية لمتابعة أحدث المباريات عبر نايل سات وعرب سات AD Sports في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من محبي كرة القدم عن تردد قناة أبوظبي الرياضية حيث تنقل المباريات الخاصة بكأس العالم للأندية، وقد بدأت المباريات الأولى منه في أوائل الأيام في الشهر الحالي لعام 2022، حيث بدأ في اليوم الخامس وقد تم تحديد ميعاد آخر مباراة به يوم السبت الموافق الثاني عشر من الشهر الحالي، وتذاع المباريات في الأوقات المحددة لها حسب الجدول الذي تم تحديده.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

على عشاق الرياضة وبالتحديد كرة القدم تحميل قناة أبو ظبي الرياضية، والتي تستمر في عرض المباريات الحالية لكأس العالم للأندية، وذلك لمتابعة باقي المباريات القادمة خلال الأيام القادمة من الأسبوع القادم لشهر فبراير للعام الحالي 2022، وإليكم التردد الخاص بالقناة عبر قمر النايل سات.

القناة الأولى أبو ظبي الرياضية

تردد القناة: 76421.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الثانية أبو ظبي الرياضية

تردد القناة: 11411.

إستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

أبو ظبي الرياضية على قمر العرب سات

تردد القناة: 11804.

الإستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية من أكبر القنوات التي تعمل على نقل الأحداث الرياضية أولاً بأول حتى يصلك كل جديد.

أبو ظبي الرياضية AD Sports

يمكنك من خلال ضبط القنوات مشاهدة قناة أبو ظبي لمتابعة المباريات الخاصة بكأس العالم للأندية، وذلك دون حدوث أي مشكلات بالقنوات أو قطعها، ويمكنك الحصول قنوات أبوظبي الرياضية من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على الزر الخاص بالقائمة في الريموت الكنترول الخاص بالريسيفر الخاص بك.

قم بإختيار الإعدادات.

يمكنك الآن إختيار القمر الذي تحتاج الحصول على القناة عليه.

إجعل البحث يدوياً.

قم بإدخال التردد الخاص بقناة أبوظبي الرياضية.

إضغط على زر البحث.

ستجد أن هناك مجموعة قنوات تم الحصول عليها على الرسيفر قم بالضغط على حفظ القنوات.

يمكنك تحريك القناة إلى الرقم الذي تريده.

من خلال المقال فقد تحدثنا عن تردد قناة أبوظبي الرياضية، وذلك لمتابعة البرامج الرياضية، ومتابعة نقل مباريات كأس العالم للأندية، فقد قمنا بعرض الترددات على القمرين، كما عرضنا الطريقة الصحيحة للحصول على القنوات.