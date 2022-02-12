نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل حالاً.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي بدون تشفير في كأس العالم للأندية2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن القنوات التي تبث مباراة الأهلي والهلال السعودي ينمو بشكل كبير عبر محركات بحث متنوعة عبر الوطن العربي من أجل التعرف على القنوات التي تبث مباراة الأهلي والهلال، وشاهد هذه المباراة المثيرة بين الأهلي المصري والهلال السعوديفي واحدة من أكثر مباريات كرة القدم العربية إثارة المتاحة حاليا، يتنافس فريقان على المركز الثالث في كأس العالم للأندية وميدالية حيث خسر الأهلي في نصف النهائي أمام بالميراس وخسر الهلال في نصف النهائي أمام من تشيلسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي

الكل يريد مشاهدة المباراة لذا يبحثون على الإنترنت عن القنوات التي ستبث مباراة الأهلي والهلال اليوم في كأس العالم للأندية FIFA 2022 ستنقل احداث هذه المباراة على شاشة القناة السعودية الرياضية SSC وكذلك شاشة قناة Abu Dhabi Exeter وسنوافيكم بكل تفاصيل تردد البث للقناتين على النحو التالي سطور هذا المقال:

تردد قناة SSC السعودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11587.

الاستقطاب: عمودي V.

الترميز: 27500.

الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

الخطأ: 5/6.

تردد قناة ميديا ​​ايست الايطالية الفضائية

القمر الصناعي: Hotbird.

– التردد: 11432

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة BNTV على القمر الصناعي البلغاري

القمر الصناعي: هيلاس سات.

التردد: 12565.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 29900.

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السعودي في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة 04:30 بتوقيت السعودية جولة تنافسية للغاية بين فريقين عربيين بعد خسارة الفريقين في نصف نهائي البطولة أمام الأندية الأجنبية نتمنى لكم أعزائي المشجعين تجربة مشاهدة ممتعة على إحدى القنوات التي ذكرناها

ويتطلع الكثيرون إلى المباراة المقبلة بين الأهلي والهلال السعودي لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية ، فيما أكد اللاعب محمود كهربا المعار لنادي تركي استمرار دعمه للنادي. – لاعبين قال الأهلي إنه على تواصل دائم معهم وأنه يتمنى أن يكون ضمن الفريق الذي ينافس في مونديال الأندية.

ويمكنك الآن مشاهدة مباراة السعودية بين الأهلي والهلال والتي ستحدد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية على قناة SSC السعودية بدون انقطاع كل ما عليك فعله هو ضبط جهاز الاستقبال والاستفادة من أفضل إشارة.