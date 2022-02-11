تردد قنوات bein sport المفتوحة بعد التحديث 2022

ننشر لكم تردد قنوات bein sport المفتوحة، حيث تعتبر هذه القنوات من أهم القنوات الرياضية التي يتابعها الآلاف من الوطن العربي، ليس من عشاق كرة القدم فقط، ولكن عشاق مختلف أنواع الرياضات، وهناك الكثير من المباريات والبطولات الرياضية المتميزة التي يتم بثها على هذه القنوات، وكذلك يتم عرض العديد من البرامج الرياضية الممتعة من خلال القناة، وهو ما يجعلها أحد أهم القنوات الرياضية المتكاملة.

تردد قنوات bein sport

يتم عرض هذه القنوات المتميزة على أكثر من قمر صناعي ويمكنك ضبط التردد الخاص بها كالتالي:

ضبط تردد قنوات بين سبورت على النايل سات

التردد 12604.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

كما يمكن ضبطها أيضًا على التردد التالي:

التردد 11013.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة بي ان سبورت على سهيل سات

التردد الخاص بالقناة 11585.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي عرب سات

التردد 12379.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معدل التصحيح 6/5.

كيفية ضبط تردد القناة على الريسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة بي إن سبورت على التلفاز من خلال الدخول للقائمة الخاصة بضبط الترددات.

الضغط على كلمة Menu.

يتم الضغط على Options أو خيارات.

اختيار Installation أو تثبيت.

يتم الضغط على Manual Installation أو التثبيت اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي.

اكتب التردد، معامل الخطأ، معدل الترميز، الاستقطاب.

اضغط على Search أو بحث.

وفي النهاية اضغط على Save أو كلمة حفظ.

برامج قناة بي إن سبورت

هناك الكثير من أنواع البرامج التي يتم عرضها على القناة، ومن أهم هذه البرامج ما يأتي:

البرنامج التحليلي استوديو الأبطال.

مشروع معلق.

ملاعب أوروبية.

سؤال في الرياضة.

الميدان والمضمار.

ثلاثون دقيقة كالشيو.

حصيلة الدوري البرتغالي.

حصيلة الدوري الأسباني.

برنامج استوديو الدوري القطري.

مجلة كرة المضرب ACE.

برنامج النشرة الاقتصادية.

برنامج بكل روح رياضية.

ستوديو الكرة.

الحكم الخامس.

الكرة العربية.

عالم التنس.

عالم السلة.

كما تمتلك القناة حق بث الكثير من قنوات الأندية ومنها على سبيل المثال: قناة أستون فيلا، برشلونة، ريال مدريد، توتنهام، ارسنال، ليفربول، تشيلسي، انتر ميلان، مانشيستر سيتي، مانشيستر يونايتد.