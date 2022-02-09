رسميا.. الساحرة المستديرة تشغيل تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2022 مجاناً

يهتم قطاع كبير من محبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في الدول العربية في هذا التوقيت بمتابعة المباراة القوية التي تجمع بين الهلال السعودي ونظيره فريق تشيلسي الانجليزي في اطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، والتي تقام مساء اليوم الاربعاء لتحدد رسميا الفريق المتأهل الى نهائي البطولة المقامة في الامارات هذه النسخة، وقد نوهت بعض القنوات المفتوحة رسميا حصولها على حقوق نقل المباراة اليوم، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 مجاناً وطرح موعد نقل المباراة.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي اليوم في كأس العالم للأندية 2022

يلتقي فريق الهلال السعودي اليوم مع نظيره فريق تشيلسي الانجليزي في مباراة قوية ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، وذلك بعدما تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق الفوز على نظيره الجزيرة في ربع نهائي البطولة بنتيجة كبيرة بخمسة اهداف مقابل هدف، وتقام المباراة مساء اليوم الاربعاء التاسع من شهر فبراير، لتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 مجاناً

نوهت بعض القنوات رسميا حصولها على حقوق نقل جميع مباريات بطولة كأس العالم للاندية هذه النسخة، والتي تمثل مباراة نصف نهائي البطولة اليوم بين الهلال السعودي وتشيلسي الانجليزي وهي على النحو التالي.

قناة SSC7 السعودية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 12523، الاستقطاب العمودي، معدل الترميز 27500.

قناة تي في سبورت البولندية على القمر الصناعي: هوت بيرد، التردد: 10834، الاستقطاب: عمودي.، معامل الترميز: 27500.

قناة ميديا إيست الفضائية الإيطالية على القمر الصناعي: هوت بيرد، من خلال التردد:11432، الاستقطاب:عمودي، معامل الترميز: 27500.

قناة بي ان تي في الفضائية البلغارية على القمر الصناعي: هيلاس سات، من خلال التردد:12565، الاستقطاب: عمودي، من خلال معامل الترميز:29900.

تشكيل الهلال اليوم ضد تشيلسي في كأس العالم للاندية