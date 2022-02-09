نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تردد قناة كراميش الجديد 2022 – احدث تردد لقناة كراميش KARAMEESH عبر النايل سات بعد التغيير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كراميش الجديد الذي انطلق اليوم بتاريخ 1-4-2021, بعد ان تم اغلاق قناة كراميش على التردد القديم ,ويذكر ان قناة كراميش هي قناة تبث الفيديوهات المسلية للأطفال, ويصنف الناس قناة كراميش ضمن القنوات المحبوبة للأطفال الصغار الذين يتابعون الفيديوهات التي تبث عليها بكل إنصات, وينتظر الأطفال بعض الأغاني التي يتم بثها على قناة كراميش بفارغ الصبر وأصبح بعض الأهالي ينظمون اوقات اطفالهم عبر فيديوهات تلك القناة.

تردد قناة كراميش الجديد بعد إنطلاقه على قمر نايل سات

أحدث تردد لقناة كراميش بعد تغييره غلى قمر نايل سات هو 11515 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 , وحيث بدء الناس بالبحث عن هذا الموضوع اليوم بكثرة على محركات البحث لتنزيل القناة من جديد وفتحها لأطفالهم الذين أختهم العادة بهذه الفعلة.

تردد قناة كراميش 2021

قامت الشركة الراعية لمحطة كراميش الفضائية والتي مقرها المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة عمان بإغلاق التردد القديم اليوم بتاريخ 31 -3 -2021 وفتح تردد جديد ذكرناه سابقاً, وكل شخص فتح القناة ولم يجدها تعمل بدأ بفتح البحث في محركات البحث وجلب التردد الجديد والبحث عن قناة كراميش وبعدها تنزيلها من ثم جعل الأطفال يتمتعون بها.

تردد قناة كراميش الجديد على الشاشة

قبل ما يقارب الشهر قامت الشركة المالكة لمحطة كراميش الترفيهية للأطفال بوضع إعلان عاجل ضمن شريط أحمر أسفل القناة, وأبرز ما جاء في العاجل ان قناة كراميش سوف يتم اغلاقها على هذا التردد بتاريخ 31-3-2021 وهذا هو التردد الجديد لذلك يرجى تنزيل التردد الجديد,

تردد كراميش الجديد وأهميته

تعتبر قناة كراميش من أهم القنوات للأطفال الصغار عبر النايل سات, وتقدم اناشيد تناسب كافة الأعمار مع احترام عقول الناس , والكثير من الناس يقول أن قناة كراميش توعوية وترفيهية في نفس الوقت وتعلم الأطفال الكثير من الإيجابيات والكثير من السلوكيات الجيدة , والتي يتمنى الكثير من الناس أن يجد أولاده عليها.

تردد كراميش الجديد 2022

اليوم بتاريخ الثامن من شهر شباط خرج على الشاشة المخصصة لقناة كراميش التي تعمل على بث مقاطع فيديو تخص الأطفال شريط باللون الحمر ويحوي على تردد قناة كراميش الجديد بعد ان قامت إدارة قناة كراميش بتغيير التردد الحالي ليصبح كالتالي : 11643 و 27500 وكانت الرسالة بعنوان كراميش غيرت ترددها الحالي وصار 11643 لتعطي إشارة للمتابعين لها للبحث واستبدال التردد القديم .