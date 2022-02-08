نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شوف مجاناً” عبر تردد قناة sschd7 مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية liev في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ssc hd7، محل بحث مكثف اليوم وأصبحت قنوات ssc الرياضية السعودية من أشهر القنوات الرياضية العربية، خلال الفترة الماضية، وبالتحديد تردد قناة ssc hd 7 الناقلة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك بها الهلال السعودي بطل أسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، لمشاهدة مباريات البطولة التي أستحوزت على أهتمام عشاق كرة القدم في العالم العربي أجمع وليس مصر والسعودية والإمارات فقط، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم التردد الجديد على القمر المصري نايل سات.

أعلنت اللجنة المنظمو لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات أن بطولة مونديال العالم، موجودة حصرياً عبر قنوات أبوظبي الرياضية إكسترا، بجانب قنوات ssc السعودية الرياضية، كما يتم نقلها عبر تطبيق ad sports الرياضي، ولكي يتم أستقبال القنوات عليك بتنزيل الترددات التالية.

تردد قناة ssc hd 7

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12417.

معامل الاستقطاب : عمودي V.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

تنطلق أولى مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، بين الأهلي بطل أفريقيا وبالميراس بطل أمريكا الجنوبية، اليوم الثلاثاء الموافق 2022/02/08 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اللقاء مقرر له أن يكون على ملعب أستاد لآل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

قنوات SSC SPORTS

أصبحت القنوات الرياضية السعودية التي أتطلقن مع بداية دوري المحترفين السعودي موسم 2021/2022، من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية لنقلها أكبر الأحداث الرياضية السعودية والعربية والعالمية أيضاً، فقد أستتطبق القنوات الملايين من المتابعين في وقت قصير بسبب تميزها في نقل الأحداث الرياضية الكبيرة.

أشهر الحقوق الحصرية لمجوعة قنوات SSC

مباريات دوري المحترفين السعودي وأيضاً مباريات كأس الملك.

مباريات السوبر السعودي والإسباني في كرة القدم.

جميع مباريات الفرق السعودية في بطولة دوري أبطال أسيا.

مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

مباريات مونديال العالم المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً.

تردد قناة SSC HD7 الجديد 2022

الباقة الجديدة من القنوات تضم 7 قنوات فضائية رياضية تنقل جميع البطولات التي تمتلك حقوق بثها، والقنوات تقدم بصيغة HD فائقة الجودة، وأيضاً تقدم بصيغة SD العادية، حتى تكون متاحة للجميع داخل وخارج المملكة.