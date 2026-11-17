احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة سجلت إنجازًا تاريخيًا في مسيرتها الممتدة على مدار 157 عامًا، حيث شهدت منذ افتتاحها للملاحة في 17 نوفمبر 1869 وحتى اليوم الثلاثاء، عبور قرابة 1.5 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية بلغت 35.8 مليار طن، فيما قدرت كميات البضائع المنقولة عبر المجرى الملاحي بنحو 28.9 مليار طن بين الشرق والغرب.

1.5 مليون سفينة عبرت قناة السويس منذ افتتاحها

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن هذه الأرقام تعكس المكانة الاستراتيجية للقناة وأهميتها المحورية في منظومة حركة التجارة العالمية، باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية الدولية التي تربط بين الشرق والغرب، وتسهم في تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

180 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 157 عامًا

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تمكنت، على مدار أكثر من قرن ونصف القرن، من تحقيق إيرادات ضخمة بلغت نحو 180 مليار دولار، لتواصل دورها باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

وتؤكد هذه المؤشرات التاريخية الدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة والملاحة الدولية، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية للاقتصاد العالمي.