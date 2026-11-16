«إكسترا نيوز» تسلط الضوء على تنظيم التنقيب عن الذهب وحماية ثروات الحدود الجنوبية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 01:25 مساءً -

قدمت قناة «إكسترا نيوز» تغطية خاصة حول أحد الملفات المهمة المرتبطة بأمن الحدود الجنوبية المصرية، وإدارة الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، في ضوء التوجيه الرئاسي بإنشاء شركة وطنية بين «جهاز مستقبل مصر» و«اتحاد القبائل العربية»، بالتعاون مع القوات المسلحة، للتعامل مع ملف التنقيب عن الذهب وتنظيمه.

وناقشت التغطية أبعاد هذا التحرك وما يحمله من رسائل تتعلق بحماية الأمن القومي، ومواجهة التنقيب العشوائي والتهريب، وتحويل الثروات التعدينية إلى مورد اقتصادي منظم، فضلًا عن انعكاساته على حياة أبناء الجنوب وتوفير فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.

وعلى مدار سنوات طويلة، مثلت ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب في المناطق الحدودية الجنوبية تحديًا متعدد الأبعاد، لم يقتصر على إهدار الثروات الطبيعية، وإنما امتد إلى مخاطر تتعلق بتأمين الحدود، وانتشار الأنشطة غير القانونية، فضلًا عن المخاطر الإنسانية التي يتعرض لها العاملون في تلك المناطق الوعرة.