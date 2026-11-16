الخميس.. انطلاق المؤتمر الدولي الرابع عشر للرعاية المركزة والإصابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - تنطلق يومي الخميس والجمعة (19 و20 نوفمبر 2026) فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات (ESICT 2026)، بفندق هيلنان لاندمارك بالقاهرة الجديدة، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للرعاية الحرجة (SCCM) والاتحاد العالمي لجمعيات الرعاية المركزة والحرجة (WFICC).

ويُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الطبية على مستوى الجمهورية للمتخصصين في مجالات العناية الحرجة وطب الطوارئ والإصابات، حيث يوفر منصة علمية متكاملة لتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية المصرية والدولية.

وصرح الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، رئيس الجمعية، بأن عدد المسجلين للمشاركة في المؤتمر تجاوز حتى الآن (700) طبيب من مختلف محافظات الجمهورية، مستهدفًا الوصول إلى (900) مشارك خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو رقم كبير بالنسبة لمؤتمرات الرعاية المركزة.

وأضاف أن المؤتمر يمثل أطباء الرعاية المركزة في جميع محافظات مصر، وأن خدمات الجمعية تمتد من أسوان إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الإقبال يعكس ثقة الأطباء في الجمعية ودورها في رفع كفاءة الرعاية المركزة، وداعيًا الأطباء إلى استكمال إجراءات الاشتراك، خاصة في ورش العمل.

وأكد أن الدورة الرابعة عشرة من المؤتمر تأتي استمرارًا لالتزام الجمعية بالريادة العلمية وتطوير منظومة الرعاية الحرجة في مصر، وتضم نخبة من أبرز الخبرات لتوحيد الرؤى الطبية وتطوير استراتيجيات التعامل مع الحالات المعقدة والإصابات المتعددة، بما يسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح.

وأوضح رئيس الجمعية أن المؤتمر يضم هذا العام (6) ورش عمل تطبيقية، تشمل متابعة الدورة الدموية، وإدارة مجرى الهواء والمنظار الشعبي، والتنفس الصناعي، والموجات فوق الصوتية في الرعاية المركزة، والإكمو التي تُدرج للمرة الخامسة، والإيكو عبر المريء (TEE) التي تُقدم لأول مرة.

وأشار إلى أن المؤتمر يستخدم لأول مرة جهاز محاكاة (Simulator) في ورش عمل أطباء الرعاية المركزة، مؤكدًا أن التدريب العملي يمثل الأساس في تطوير المهارات، وأن محطات التدريب زادت هذا العام وتعتمد على أحدث أجهزة التدريب في العالم.

ومن جانبه، صرح الأستاذ الدكتور عادل محمد الأنصاري، الأمين العام للجمعية، بأن اللجنة العلمية حرصت على الجمع بين الحداثة والتطبيق العملي في البرنامج، وأن يأتي التنظيم بالمستوى الذي يليق بحجم المشاركة المتوقعة، مشيدًا بالجهد المبذول من مديري الورش في إعداد المحتوى وزيادة محطات التدريب.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن مسارات علمية وورش عمل مخصصة لأعضاء هيئة التمريض وأخصائيي العلاج التنفسي، مؤكدًا أن جودة العناية المركزة لا تتحقق إلا بتكامل أدوار الفريق الطبي متعدد التخصصات.

وتشمل الجلسات النقاشية والمحاضرات التفاعلية أحدث تطورات أجهزة التنفس الصناعي، والمراقبة الحيوية والديناميكية للمرضى، وبروتوكولات مكافحة العدوى داخل وحدات العناية، وإدارة الأزمات والطوارئ القصوى.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سامح سالم، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن ورش العمل ومسابقة الشباب تمثلان فرصة حقيقية للأطباء الشباب لتطبيق ما تعلموه واكتساب خبرة مباشرة على أحدث الأجهزة، موضحًا أن المؤتمر ينظم للعام الخامس مسابقة بين شباب أطباء الرعاية المركزة من مختلف الجامعات المصرية.