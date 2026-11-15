وزير الشباب والرياضة يدعو إلى آليات واضحة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - دعا جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية، إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، مؤكدًا أن الشباب ليسوا مجرد فئة تُقدَّم لها البرامج، بل شركاء في صنع القرار وجزء أصيل من الحل.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الشباب العربي للأمن والسلام المنعقد في قطر، والذي يناقش دور الشباب في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في الدول العربية.

ونقل الوزير، في بداية كلمته، تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى السادة الحضور، وتمنيات سيادته بنجاح المنتدى وتحقيق أهدافه.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل الاستراتيجية إلى خطوات عملية يلمس الشباب أثرها، مشددًا على ضرورة أن تمتد مشاركتهم إلى وضع السياسات ومتابعة تنفيذها، وأن تتكامل جهود المؤسسات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي عرضه للتجربة المصرية، أشار الوزير إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت تمكين الشباب ضمن أولوياتها، وهو ما انعكس في تولي عدد من القيادات الشبابية مسؤولية العمل التنفيذي في عدد من المحافظات، من بينها الوادي الجديد والفيوم والجيزة والقليوبية وأسيوط وكفر الشيخ وجنوب سيناء والإسماعيليةً والشرقية . وأشار الي أهمية دورالمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والشبابية في مواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، وترسيخ قيم الحوار والتسامح.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن الشباب العربي يستحق أن يكون حاضرًا في صناعة القرار لا في مناقشة نتائجه فقط.

وتوجّه بالشكر إلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا على استضافة المنتدى، وإلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب القطري، على حسن التنظيم.