إيلون ماسك يتصدر حملة لإعادة جينسن هوانج لقيادة إنفيديا.. بأكثر من 115 ألف توقيع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - تصاعدت تداعيات أزمة شركة إنفيديا بعد توقيع إيلون ماسك وعدد من أبرز المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا على عريضة تطالب مجلس إدارة الشركة بإعادة جينسن هوانج إلى منصبه، وذلك عقب استقالته من منصب الرئيس التنفيذي وسط جدل واسع بشأن علاقاته الشخصية وارتباطات إحدى المسؤولات التنفيذيات بشبهات تجسس لصالح الصين.

وتجاوز عدد الموقعين على العريضة 115 ألف شخص حتى بعد ظهر السبت 14 نوفمبر 2026، وشملت القائمة آلاف الموظفين الحاليين والسابقين في إنفيديا، إلى جانب عشرات الآلاف من المساهمين في الشركة.

وضمت قائمة أبرز الداعمين للعريضة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وأمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة ريبليت، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إيبك جيمز، وغاري تان، الرئيس التنفيذي لشركة واي كومبيناتور.

مطالب بإعادة هوانج لحين انتهاء التحقيق

وطالبت العريضة مجلس إدارة إنفيديا بإعادة جينسن هوانج إلى منصبه مؤقتًا، لحين إجراء تحقيق مستقل يكشف ملابسات القضية ويحدد الحقائق، مع ضرورة ضمان نزاهة التحقيق وتوفير معلومات أكثر وضوحًا للرأي العام.

وأكد الموقعون اعتراضهم على قرار إقالة هوانج دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مشددين على أنه يستحق محاكمة عادلة بعيدًا عن إصدار الأحكام المسبقة.

استقالة هوانج تثير اضطرابات داخل إنفيديا

وكان هوانج قد استقال يوم الخميس 12 نوفمبر، بعد أيام من اعترافه بوجود علاقة عاطفية مع مديرة تنفيذية في شركة متخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، وسط اشتباه أجهزة استخبارات أمريكية في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين، وهي اتهامات لم يثبتها التحقيق بصورة نهائية وفق المعلومات الواردة في التقرير.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى وجود علاقات أخرى خارج إطار الزواج، فيما وافق هوانج على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس بشأن القضية، وعقب استقالته، أعلنت إنفيديا تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، لحين اختيار رئيس تنفيذي جديد يتولى قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إنفيديا ضغوطًا كبيرة، بعدما شهد سهمها تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع، وسط مخاوف من تأثير رحيل هوانج على مستقبل الشركة، خاصة أن قيادته لعبت دورًا محوريًا في توسعها وتحولها إلى أحد أبرز اللاعبين في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.