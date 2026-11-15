فخامة الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى ٥،٤%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ ٣،٧ تريليون جنيه، مُشيراً إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المُتضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (٢٠٢٧- ٢٠٣٠)، الذي يتم إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مُرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات مُحددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مُواجهة الأزمات، حيث أكد فخامة الرئيس، في هذا الصدد، أهمية تعزيز أدوات مُشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تُسهم في تحسين معيشة المواطنين.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض، خلال الاجتماع، خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل مُيسر، وذلك تنفيذاً لمخرجات "منتدى مصر ٢٠٢٦". وأكد فخامة الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مُبتكرة، بما يُدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سُبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الدكتور أحمد رستم أشار إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلباً لسوق العمل مما يُدعم مُتخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، بالإضافة لتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، مُنوهاً في هذا الصدد بالشراكة مع شركة "لينكد إن".

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن فخامة الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المُخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، حيث أكد فخامة الرئيس أهمية هذا الاجتماع كونه يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر.

ووجه فخامة الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مُستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما وجه سيادته بدراسة طلبات التمويل مؤسسياً لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.