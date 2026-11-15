المئات يشيعون جنازة والدة علا الشافعي في المنوفية.. وقيادات «اليوم السابع» يشاركون في تشييع الجثمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - شيّع المئات من أهالي قرية كفر الأكرم، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جثمان والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة «اليوم السابع»، وسط أجواء من الحزن والأسى، وبحضور عدد من القيادات الصحفية وأفراد أسرتها وأهالي القرية.

وشارك في تشييع الجثمان الكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس تحرير «اليوم السابع»، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الصحيفة السابق، والكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى جانب عدد كبير من قيادات وصحفيي المؤسسة.



تفاصيل تشييع جنازة والدة علا الشافعي بالمنوفية

وانطلقت مراسم الجنازة من مسجد الهداية بقرية كفر الأكرم، حيث احتشد الأهالي لتوديع الفقيدة إلى مثواها الأخير بمسقط رأسها، وسط حالة من الحزن، فيما أشاد عدد من أبناء القرية بحسن أخلاقها وطيب معاملتها مع الجميع.

وفاة والدة رئيس مجلس إدارة اليوم السابع

وكانت والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي قد رحلت عن عالمنا مساء أمس السبت، 14 نوفمبر 2026، بعد رحلة معاناة مع المرض، وجرى تشييع جثمانها ودفنها بمقابر أسرتها في قرية كفر الأكرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.



قيادات وصحفيو اليوم السابع يقدمون واجب العزاء

وتقدم الكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير، وجميع الصحفيين والعاملين بمؤسسة «اليوم السابع»، بخالص التعازي والمواساة إلى الكاتبة الصحفية علا الشافعي وأسرتها وعائلتها بمحافظة المنوفية، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.