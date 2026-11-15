الهلال الأحمر المصري يواصل إغاثة أهالي غزة بالدقيق والسلال الغذائية والخيام ضمن قافلة «زاد العزة» 312

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 312، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

ودفع الهلال الأحمر المصري بخيام و ملابس شتوية ضمن إمدادات الشتاء الأساسية، لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

وحملت القافلة 312 من «زاد العزة» أكثر من 2,759 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت أكثر من 2,020 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يتجاوز 137 طنًا مستلزمات إغاثية وأدوية علاجية، وأكثر من 602 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.