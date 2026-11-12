ضبط المتهمين بالرقص على دراجة نارية مرفوعة على ونش في حفل زفاف بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالرقص على دراجة نارية مرفوعة فى الهواء على ونش إبتهاجاً بحفل زفاف بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط "الدراجة النارية ، ونش رفع" الظاهرين بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ، ومرتكبى الواقعة (تاجر خضروات ، سائق ونش ، صاحب فراشة - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 8/ الجارى إبتهاجاً بحفل زفاف أحدهم.

تم التحفظ على الدراجة النارية والونش.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .