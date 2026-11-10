رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير أفريقيا الوسطى تعزيز التعاون الصناعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتكامل الصناعي، بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع جي رودريج جامبي، سفير جمهورية أفريقيا الوسطى بالقاهرة، بمقر رئاسة الهيئة، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة للهيئة، لتلبية احتياجات جمهورية أفريقيا الوسطى في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية والمشروعات التنموية.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون والتكامل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية المختلفة، مشيرًا إلى تطلع الهيئة للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بجمهورية أفريقيا الوسطى، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وإنارة المناطق الريفية، ومعالجة وتنقية المياه، والصناعات الدفاعية، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال الأكاديميات ومعاهد التدريب التابعة للهيئة.

من جانبه، أعرب جي رودريج جامبي، سفير جمهورية أفريقيا الوسطى بالقاهرة، عن حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات الصناعية والتنموية، مؤكدًا اعتزازه بزيارة الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها إحدى المؤسسات الصناعية الوطنية الرائدة في مصر.

وأشار السفير إلى أهمية تنسيق الجهود مع الهيئة لتحقيق التكامل الصناعي، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في دعم وتعزيز الشراكة المصرية الأفريقية.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بجمهورية أفريقيا الوسطى، بما يدعم خطط التنمية ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.