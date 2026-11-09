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وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد محمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب داكار 2026

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وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد محمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب داكار 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 11:17 مساءً - هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللاعب أحمد محمد زكي، بعد نجاحه في حصد الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية بالدورة.

 

كما هنأ الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة العميد حاتم فودة والجهاز الفني والإداري والطبي، مشيدًا بجهودهم ودورهم في إعداد اللاعب وتحقيق هذا الإنجاز.

 

وأشاد وزير الشباب والرياضة بأداء اللاعب خلال المنافسات، معربًا عن فخره بالإنجازات التي يحققها أبطال مصر في دورة داكار 2026، مشيرًا إلي أن هذه النتائج تؤكد قدرات اللاعبين المصريين وإصرارهم على تحقيق الإنجازات، ومتمنيًا لجميع اللاعبين مواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات للرياضة المصرية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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