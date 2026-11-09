وزير التعليم العالي: إعداد تصور متكامل لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - وزير التعليم العالي: التنسيق لتوفير 1000 منحة دراسية بالداخل و100 منحة بالخارج سنويًا للطلاب المصريين المتميزين وزير التعليم العالي: خطة لإنشاء 14 جامعة أهلية خلال ثلاث سنوات والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وزير التعليم العالي: إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بمحفظة تمويلية واستثمارية مستهدفة تبلغ 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات

وزير التعليم العالي: تعزيز الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لربط الابتكار باحتياجات الصناعة والأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026، المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والمناقشات التي تمت خلال جلسة بعنوان "ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، وذلك بحضور كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.

كما استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف التنفيذي لتوصيات منتدى مصر 2026، وذلك من خلال العمل على عدة محاور، حيث أشار الوزير إلى أن هناك تصورا جاهزا حاليًا من وزارة التعليم العالي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويتم حاليًا التنسيق مع وزير المالية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل إجراءات تنفيذه، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وفيما يخص تكليف دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة، أشار وزير التعليم العالي إلى أنه يتم حاليًا التنسيق بشأن توفير ١٠٠٠ منحة في الداخل، و ١٠٠ منحة في الخارج، وهو ما يحقق المستهدفات في هذا التكليف، بل ونعمل على زيادته، وهناك تنسيق مع البنك المركزي في هذا الشأن، لتوفير الموارد المطلوبة لهذه المنح السنوية.

وبشأن الجامعات الأهلية، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة: نعمل على إنشاء الجامعات الأهلية المطلوبة، وسنصل بالعدد إلى نحو ١٤ جامعة خلال ٣ سنوات، وسيكون لدينا خطة لافتتاح تلك الجامعات المطلوبة تباعا، كما يتم التوسع أيضًا في الجامعات التكنولوجية.

أما فيما يتعلق بتكليف إطلاق مبادرة "دولة الابتكار"؛ بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، فأشار وزير التعليم العالي إلى أنه أعلن الأسبوع الماضي محاور المبادرة بتمويل قيمته ٥٠٠ مليون جنيه.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة تعمل على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من أذرعها التمويلية والتنفيذية، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، والقطاع الخاص، بما يربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل، ويدعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.

وشرح وزير التعليم العالي خطوات تنفيذ المبادرة، موضحا أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.