تذكرتي تعلن فتح حجز تذاكر مباراة مصر ومالاوي.. وظهور أول لعلي ماهر مع الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - أعلنت شركة «تذكرتي» فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت الشركة عن أسعار تذاكر المباراة، التي جاءت في متناول الجماهير الراغبة في مؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات، حيث تم تحديد أسعار الدرجات المختلفة على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 50 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 75 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 200 جنيه.

مقصورة VIP: 300 جنيه.



علي ماهر يبدأ مشواره مع منتخب مصر أمام مالاوي



وتحظى مواجهة مصر ومالاوي باهتمام خاص، كونها الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، بعدما تولى المهمة خلفًا لحسام حسن.

ويسعى المدير الفني الجديد إلى تحقيق بداية إيجابية مع الفراعنة، والعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الدولي، خاصة أن المنتخب يخوض مباراتين أمام مالاوي ضمن منافسات التصفيات الأفريقية.



نتائج مصر في التصفيات وبداية المعسكر



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل أمام أنجولا، قبل أن يحقق الفوز على جنوب السودان، ليواصل استعداداته للمواجهات المقبلة بحثًا عن تعزيز فرصه في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين، بمشاركة اللاعبين المختارين، حيث بدأ الجهاز الفني تنفيذ برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهتي مالاوي، وسط تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.