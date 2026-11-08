انتقال شرطة النقل والمواصلات لموقع خروج 4 عربات من قطار 2010 بالعياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - انتقل رجال شرطة النقل والمواصلات لموقع خروج 4 عربات عن السكة الحديد من قطار 2010 المتجه للقاهرة، وتجري الجهات المعنية تحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 52 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 64 مصابًا، تم نقل 54 منهم إلى مستشفى الواسطى، و10 إلى مستشفى العياط.

وكانت حركة القطارات على خط (القاهرة – أسوان / الصعيد) قد توقفت إثر وقوع حادث خروج 4 عربات عن السكة الحديد من قطار رقم "2010 VIP"، المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك بالقرب من مدينة العياط بمحافظة الجيزة. وكانت الرحلة قد انطلقت من محطة مصر بالقاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحاً متجهة نحو محافظات الوجه القبلي قبل أن يتعرض القطار للحادث.

وعلى الفور، أعلنت هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ؛ حيث دفعت بعدد من الأوناش والمعدات الثقيلة وفرق الصيانة والهندسة إلى موقع الحادث لبدء رفع العربات الـ4 الخارجة عن القضبان وإعادتها إلى المسار الصحيح، تمهيداً لفتح الخط وتسيير حركة القطارات المتوقفة في الاتجاهين.

وتكثف الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع أطقم الإسعاف جهودها بمحيط الحادث لنقل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لأي حالات إصابة ناجمة عن خروج العربات، وجارٍ حصره لبيان الأعداد النهائية والتأكد من سلامة باقي الركاب.

وفي السياق ذاته، تقرر تشكيل لجنة فنية عاجلة من مهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمعاينة شريط السكة الحديد وموقع الخروج، لبيان الأسباب الفنية والتنفيذية التي أدت إلى الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حركة التشغيل.