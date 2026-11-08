مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة: تطور ملحوظ بالمنظومة الصحية في عهد فخامة الرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - أكد اللواء طبيب تامر منصور عايد، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المسؤولية، مشيرًا إلى أن جهود التطوير والتحديث تحولت إلى واقع ملموس انعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية.

وأعرب عايد عن سعادته بتشريف فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات المؤتمر، الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمعايير التدريب والتعليم والبحث العلمي، من خلال الشراكات الدولية، ومشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء بالجامعات المصرية والعالمية، لتبادل الخبرات ونقل أحدث التقنيات العلاجية.

وأوضح اللواء طبيب تامر منصور عايد أن تطوير وإنشاء مستشفيات القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية أسهم في تقديم خدمات العلاج الطبي المتخصص للعسكريين والمدنيين، بالتعاون مع وزارة الصحة، ودعم المبادرات القومية التي تستهدف الارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري.

وأشار إلى أن هذه الجهود شملت المساهمة في إنجاح عدد من المبادرات الرئاسية، من بينها القضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ونور حياة، والأمراض الوراثية، والضمور العضلي الشوكي.

وأضاف أن القوات المسلحة، بتوجيهات القيادة العامة، تنظم القوافل الطبية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق النائية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فضلًا عن تقديم المساعدات الطبية للدول الصديقة والشقيقة خلال الكوارث والأزمات.

وأكد عايد أن تحقيق الأمن الصحي القومي يتطلب تكاتف المؤسسات الصحية، في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030، لافتًا إلى أن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية ساهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي.

وأوضح أن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعمل بالتعاون مع هذه المؤسسات على توفير المخزون الاستراتيجي من الأجهزة الطبية والأدوية واللقاحات، إلى جانب توطين صناعة الدواء، بما يسهم في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المتعلقة بتوفير المستلزمات الطبية.

وتطرق اللواء طبيب تامر منصور عايد إلى جهود توطين الصناعات الطبية، مشيرًا إلى توجيهات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء عدد من الكيانات والمشروعات المهمة، من بينها المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، كما أشار إلى التوجيه بإنتاج أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية، والمشاركة في المشروع القومي لتصنيع البلازما ومشتقات الدم، بالتعاون مع شركة جريفولز الإسبانية، بما يدعم قدرات الدولة في مجال الصناعات الطبية.

وأشار عايد إلى أن رؤية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري والارتقاء بالخدمات العلاجية تضمنت الاهتمام بإعداد كوادر طبية تمتلك الكفاءة العلمية والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

وأوضح أن إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة ومعهد العلوم الصحية بالقوات المسلحة جاء بهدف تخريج كوادر طبية مدربة وفق أحدث النظم العالمية، لافتًا إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات العالمية في مجالات التعليم والتدريب، واستقدام الخبراء الأجانب في مختلف التخصصات لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة.

ولفت اللواء طبيب تامر منصور عايد إلى إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة لمواكبة التطور العلمي في مجال التعليم الطبي، موضحًا أنها تضم كليات مجهزة على أعلى مستوى، إلى جانب مستشفى جامعي ومركز للمحاكاة الطبية ومركز للعلاج الطبيعي والتأهيل، وأكد أن هذه المنشآت تجمع بين العلم والتكنولوجيا والتطبيق العملي، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية والمنافسة في سوق العمل.

واختتم اللواء طبيب تامر منصور عايد كلمته بالتأكيد على أن الخطة القومية التي وضعتها الدولة على مدار الأعوام السابقة كان لها بالغ الأثر في تطوير المنظومة الصحية، وكانت القوات المسلحة جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، وأشار إلى أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي نحو تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات، مؤكدًا الثقة في قدرة الدولة على تحقيق تطلعاتها مهما بلغت التحديات.