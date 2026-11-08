ضبط 9 أشخاص لاستغلال 15 طفلًا في التسول وبيع السلع بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 04:41 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال وسيدتين)، لـ(5) منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضُبط بصحبتهم (15) طفلًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.