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قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5- EGY-ESP-A)

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  • قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5- EGY-ESP-A) 1/3
  • قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5- EGY-ESP-A) 2/3
  • قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5- EGY-ESP-A) 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول الصديقة ورفع الكفاءة القتالية لعناصرها نفذت قوات المظلات المصرية النشاط المشترك (5EGY-ESP-A-) مع قوات المظلات الإسبانية  والذى إستمر على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية.

 

وتضمنت الفعاليات عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية عن مظلات القفز الحر وأساليب تنفيذ المهام المختلفة فضلاً عن التدريب على عامود الهواء وتنفيذ أنشطة القفز الحر بالمظلات.

 

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وقد نفذت عناصر قوات المظلات المصرية والإسبانية أنشطة القفز الحر بأعلام الدولتين بمنطقة الأهرامات الأثرية والتى عكست مدى الإحترافية والتناغم بين القوات المشاركة بالتدريب  وذلك بحضور اللواء أح / محمد سعد عبد الرازق قائد قوات المظلات والسفير الإسبانى والملحق العسكري الإسبانى بالقاهرة.

 

يأتى هذا النشاط ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز أواصر التعاون العسكرى والإرتقاء بمستوى التدريب القتالى وتأكيداً على عمق علاقات التعاون العسكرى بين مصر وإسبانيا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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