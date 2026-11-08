ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة (3) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت (3) ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.