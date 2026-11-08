جوهر نبيل من الأقصر.. خطة لتطوير مراكز الشباب واكتشاف المواهب وتعزيز الأنشطة الرياضية بجنوب الصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - جوهر نبيل يبدأ جولته التفقدية بجنوب الصعيد من الأقصر.. بحث تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية واكتشاف المواهب



استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل الجولة التفقدية التي يجريها الوزير بالمحافظة، لمتابعة المنشآت الشبابية والرياضية والوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى الأقصر ضمن ثاني جولاته الميدانية بمحافظات جنوب الصعيد، في إطار متابعة أداء مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والتعرف على احتياجاتها، والعمل على تطوير مستوى الخدمات والبرامج المقدمة لأبناء المحافظات.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، فيما يتعلق بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يتناسب مع احتياجات أبناء المحافظة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أهمية استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومتابعة المنشآت والبرامج والأنشطة على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب.



محافظ الأقصر: مراكز الشباب مؤسسات مجتمعية لاكتشاف المواهب وبناء الوعي

ومن جانبه، رحب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة، مؤكدًا أهمية الجولات الميدانية في الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، ومتابعة الأنشطة والبرامج المنفذة ومدى استفادة النشء والشباب منها.

وأشار المحافظ إلى أن مراكز الشباب تمثل مؤسسات مجتمعية مهمة، لا يقتصر دورها على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط، بل يمتد إلى بناء الوعي واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات.

وأكد حرص محافظة الأقصر على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، إلى جانب التوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف استثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية.

وأضاف أن المحافظة تستهدف إتاحة المزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم، واكتشاف قدراتهم، وإعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.