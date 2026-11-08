ضبط (102) ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (102386) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (971) سائقًا، تبين إيجابية (36) حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (483) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل الركاب، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص (152) سائقًا، تبين إيجابية (7) حالات منهم لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط (7) محكوم عليهم بإجمالي (8) أحكام قضائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.