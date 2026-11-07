وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء بطرابلس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد "محمد علي النفطي" وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم السبت 7 نوفمبر، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة بين البلدين، معربين عن حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية التونسية في شتي المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وليبيا والسودان، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية. كما تطرقا لسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين لدعم جهود التنمية وتعزيز التعاون جنوب– جنوب، فضلًا عن مواصلة التنسيق في المحافل الأفريقية والدولية بما يخدم مصالح الدول والشعوب الأفريقية.